阿斯塔纳野狼队重组 备战新赛季

哈通社阿斯塔纳12月10日电，在前不久在塔拉兹市举行的全国拳击锦标赛结束后，阿斯塔纳野狼拳击俱乐部也开始了ＷＢＳ第五赛季的准备工作。

马拉特∙加奇耶夫指导的本支阿斯塔纳野狼队绝大多数为新人，成员名单如下：

４９公斤级：玛尔丹∙别里克巴耶夫、铁木尔塔斯∙居斯珀夫、卓玛尔特∙叶尔詹；

５２公斤级：米拉斯∙贾克珀夫、奥利加斯∙沙特巴耶夫、阿扎马特∙伊斯卡洛夫；

５６公斤级：马迪∙硕拉科夫、梅尔波拉特∙托伊托夫、努尔苏力坦∙阔谢古洛夫；

６０公斤级：叶尔詹∙姆沙菲洛夫、罗曼∙谢格里诺夫、扎克尔∙莎菲吾林；

６４公斤级：阿斯哈特∙瓦力汉诺夫、萨玛特∙巴山诺夫、别克波拉特∙库拉姆索夫；

６９公斤级：达尼亚尔∙叶柳森诺夫、马蒂亚尔∙阿西克耶夫、阿斯兰别克∙西姆别尔干诺夫、哈纳哈特∙马拉洛夫； ７５公斤级：詹尼别克∙阿里木汗、梅尔热姆∙努尔苏力坦诺夫、艾多思∙伊尔伯森；

８１公斤级：赫洛维∙赛普、阿力∙阿赫梅托夫、努尔达吾列特∙加尔曼诺夫；

９１公斤级：瓦西里∙莱维特、阿勒马特∙塞利莫夫；

＋９１公斤级：伊万∙德吉科、如斯兰∙穆尔沙塔耶夫、菲利普∙赫尔戈维奇；（编译：阜博/审校：流沙）