纪实片《阿拉什的雄鹰》问世 讲述穆斯塔法•奥兹突尔克生平事迹（视频）

哈通社阿斯塔纳12月10日电，据baistars.kz.网站消息，电影《阿拉什的雄鹰》近日问世，讲述的是我国跆拳道高手穆斯塔法•奥兹突尔克普及跆拳道运动的传奇经历。

摄制组分别在土耳其伊斯坦布尔，德国慕尼黑和阿拉木图等城市取景拍摄，完成了整个纪实片的拍摄任务。

穆斯塔法•奥兹突尔克在世时，通过跆拳道运动将自己的祖国-哈萨克斯坦介绍给全世界，以实际行动展现了哈萨克好男儿的风采，在他的身上永远闪烁着阿拉什精神的光辉。

穆斯塔法•奥兹突尔克生于土耳其。中学毕业后出国赴台湾大学攻读国际政治专业。与此同时，他在大学期间练习跆拳道，多次获得跆拳道冠军，并拿到跆拳道等级中6级的成年黑带级别。他是世界上唯一一个在跆拳道上获得的最高级别穆斯林。这一成绩轰动了整个穆斯林世界，于是，他成为了传奇人物。

大学毕业后，为了工作他移民到德国慕尼黑，并开办了由自己名字命名的Мстафа зтрк跆拳道学校，成为首个在德国开设跆拳道学校的人。

1991年，哈萨克斯坦独立。很多外籍哈萨克青年回归祖国，当然穆斯塔法•奥兹突尔克也不例外。回国后，他成立了国家跆拳道协会，并担任主席，多次带领国家队参加在土耳其和美国进行的国际跆拳道比赛，获得无数奖项，被誉为哈萨克斯坦民族英雄。他曾说过："李小龙在演艺方面有才能，在功夫上不能和我抗衡"。

1995年哈萨克勇士穆斯塔法•奥兹突尔克死于食物中毒。（编译:林海）