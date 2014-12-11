视点：刘铁男案 高官重权与必然腐败

哈通社阿斯塔纳12月11日电，据BBC报道，中国发改委原副主任刘铁男贪腐案以被告一审判处无期徒刑、剥夺政治权利终身而暂告一段落。

刘铁男是中共十八大之后首个被中央纪委立案调查并"双开"的省部级官员，也是中国国家主席习近平在2012年上任后发起强力反腐运动中调查的第一个部级官员。

刘铁男案宣判时最后确定的贪污金额，"共计价值人民币35583592元"，与此前中国媒体透露出的涉贪金额之巨大似乎有很大"落差"。 律师："都在儿子账面上" 刘铁男的辩护律师李法宝在接受中国官媒人民网专访时说："这个赃款，到案发，都是在他儿子公司账面上，还有一些是汽车啊、房子啊这些固定资产。刘铁男本人说他自己生活简单清苦。每天很早就上班了，早上7点多就上班，晚上11、12点下班。吃饭在食堂，衣服也都是穿了很久的，没有什么特殊消费，所以退赔没有障碍。" 省吃检用就能"吐"出三千余万人民币？这样的辩护倒是别具一格。 刘铁男案是一起典型的官商勾结、官员家属牵扯其中的腐败案件。刘铁男及其妻子、儿子、情妇以及"裙带商人"均牵涉其中。 之所以能"鸡犬升天"，关键在于刘铁男的"一人得道"。 刘铁男案凸现中共高官的权利坐大与缺乏制衡，其结果是必然的腐败。 重权在握发改委 中国国家发展与改革委员会不但掌握工业发展战略的制定，而且直接控制主要的经济活动和企业行为，甚至可以左右从酒类到汽油的价格。 英国诺丁汉大学当代中国学院院长姚树洁教授在接受BBC中文网采访时说，中国发改委手上掌握的批项太多了。而且很多批项涉及海外市场。如果它不批，企业就走不出去。 姚树洁说，发改委掌握的国家重大发展项目，可以给A，也可以给B。给A，A就发大财，给B，B就发大财。那么给A还是给B，就给了决策者谋取私利的空间。 但是，姚树洁教授同时强调，发改委重权在握只是滋生腐败的因素之一。另一个关键是对权力缺乏监督、制衡。如果有有效的、透明的监督机制，那么官员滥权就可能有所顾忌，也可能更及时地被发现。 媒体监督 刘铁男东窗事发，源于2012 年12月初，中国知名媒体人罗昌平实名举报刘铁男涉嫌伪造学历、与商人倪日涛结成官商同盟，引发媒体和社会关注。2013年5月初，中纪委公布，刘铁男涉嫌严重违纪正接受组织调查，8月初被"双开"，收缴其违纪违法所得，涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。 此前，中国媒体人揭露官员贪腐，往往是受到重重阻力不了了之，甚至给媒体人及所在单位带来灾难。 中纪委对罗昌平举报之重视、行动之果断、效果之彰显，都可谓独树一帜。 英国诺丁汉大学当代中国学院院长姚树洁教授对BBC中文网分析说，媒体爆料导致贪官落马，此前已有先例。要中纪委相信记者的举报，首先记者要掌握确凿的证据。也曾发生过记者自己滥权，诬告陷害无辜者的例子。 姚树洁说，刘铁男案体现了媒体监督的作用，但如果要以此证明媒体监督在中国反贪中的有效性，还过于乐观。 北京大学政治发展与政府管理研究所、北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水在接受路透社记者采访时表示，"反腐在实际上是与利益集团的较量，对现行的权利分配体系作出改变"。