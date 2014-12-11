焦点：沙特石油部长欧那密回应减产要求时 反问为何减产？

哈通社阿斯塔纳12月11日电，据路透社11日报道，沙特阿拉伯石油部长欧那密周三对于外界建议该国或许应减产以扭转油价创下数年来最大跌幅一事，耸肩表示截至上个月该国的产量持稳。

在秘鲁利马举行的联合国气候变迁年会的场边，欧那密的说法与两周前在石油输出国组织(OPEC)会议上所释出的讯息一样，即在沙特未干预下，市场本身也会进行平衡。这样的立场被视为沙特长久以来作为产量调节者的政策有所转变。 自11月OPEC会议以来，油价每桶已下跌13美元。欧那密周三当被问及是否认为有必要在下次6月举行的OPEC会议之前进行减产时，他回答称："我们为什么应该要减产？为什么？"。 在同一场活动上，身兼委内瑞拉驻OPEC最高代表的委国外交部长拉米雷斯，则针对上述问题提出委内瑞拉的回答。他告诉路透，OPEC必须采取行动，因为"那是我们的工作。我们希望市场稳定，且有可预测性。" 拉米雷斯表示，在观察第一季油价表现情况之后，委内瑞拉将评估是否要支持召开紧急OPEC会议。 他表示，这要由目前OPEC的轮值主席国尼日利亚(奈及利亚)来决定是否召集紧急会议来应对油价崩跌。 "这不只是委内瑞拉的问题，而是所有OPEC成员国的问题，"他说。 上个月，海湾产油国否决了委内瑞拉推动OPEC减产的提议。 这些言论突显出OPEC成员国之间的看法日益分歧。核心海湾成员国拥有现金储备，能够承受油价下跌一段时间；同时像委内瑞拉这类经济较为脆弱的国家，100美元以下的油价已经造成冲击。 欧那密表示，11月沙特原油产量为每日960-970万桶，该数据与10月估计一致。 "除非有其他客户表示想要更多的石油，否则这种情况不会改变，"他表示。 此前公布的数据显示，美国一周石油库存大幅增加。另外，OPEC在月报中称，预计2015年全球对OPEC原油的日需求将降至2,892万桶，较前次预估低28万桶。 油价下跌5%至2009年以来最低位。 **市场力量和资本主义国家** 沙特阿拉伯让市场力量成为主导的决定，已引发油市直线下跌。交易员一直在揣测，油价得跌到何种地步，沙特才会出手干预。同时，他们也在观察全球石油供应过剩的推手--美国页岩油产量是否有放缓迹象。 外界认为，若油价长期下滑，最容易受到打击的OPEC成员国就是委内瑞拉。对该国而言，情况越来越不容乐观。委内瑞拉原油出口一篮子价格周三触及逾五年新低61.92美元。 "油价的这种跌势对所有人来说都不是好消息，"拉米雷斯接受采访时表示，并重申委国政府认为100美元是"合理价格"。 他还说，"油价有自己的涨跌周期，使产油国得以形成我们的产能。" "有些人可能欢迎当前的油价，但等到过后发现没有建立足以满足全球需求的产能时，他们就会尝到苦果了。" 欧那密则持完全不同的观点。 "你来自资本主义国家，你知道市场的作用，"他对记者表示，"无论哪种商品，它的价格都会有涨有跌。" 当记者问到他是否担心油价时，他说，"你见我担心过油价吗？"