库希穆：操俄语者认为街头牌匾无需标注俄文

哈通社阿斯塔纳12月12日电，据astanatv.kz网站消息，我国著名政治评论家多斯•库希穆昨天在阿斯塔纳举行的题为"哈萨克语-国家的主导语言"的国语宣传活动结束后举行的新闻发布会上称，许多操俄语者认为街头牌匾无需标注俄文。

库希穆称，近期，他率领的由群众代表、社会活动人士、语言发展部门官员组成的宣传组在北部地区对操俄语的青年人进行了国语知识宣传讲座，并举办了多场座谈会。

库希穆说："在多地举办的座谈会期间，我听到了许多好的建议，如许多非哈萨克族群众代表提出为什么哈语高考分数不被列入高考总分数的问题，他们说，孩子们的哈语高考成绩很高。" 库希穆介绍称，许多操俄语者认为，街头牌匾无需标注俄文，应只书写哈萨克语。

库希穆说："我们在北部地区进行调研时，当地俄罗斯人认为，在商店门前无需书写两种文字，他们举例说，没有必要为哈萨克语"нан"（馕）字的旁边再书写俄语的"хлеб"（面包）。他们认为，常年生活在哈萨克斯坦的任何非哈萨克族人还是有一定的哈萨克语基础的。操俄语者还认为， 街道指示牌书写两种文字是多余的，比如说，穆合塔尔●艾维佐夫是人人皆知的大作家，若再用两种文字书写就显得无知和多余。"（编译：林海）