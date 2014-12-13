英足球俱乐部主席言论涉嫌歧视华人

哈通社阿斯塔纳电，据英中网消息，英国维冈竞技足球俱乐部主席戴夫•惠兰近日深陷种族歧视风波。目前，他已承认在一次新闻采访中直呼中国人为"中国佬"（chingalings），但他试图为自己的行为辩护，称用这个叫法称呼中国人很普遍。

据悉，英足总（FA）正在调查惠兰的言论，且正在考虑是否对惠兰采取行动。除此之外，英国华人社区纷纷发声，抗议此举涉及种族歧视的言论。

当事人：承认说过 不承认有错

俱乐部：等足总调查 目前不宜发表言论

目前，英国维冈竞技足球俱乐部主席戴夫•惠兰承认在一次新闻采访中直呼中国人为"中国佬"。据媒体报道，他在访谈中称在某些时刻每个英国人都曾称呼中国人为"中国佬"。

诸如"Chink"或者"chingaling"针对华人的污辱性，与针对黑人的"黑鬼"一字齐名，被视为种族歧视性语言。采访中，当被问及他是否使用"中国佬"一词来称呼中国人时，惠兰回答称："在我成长的过程中，我们常称呼中国人为‘中国佬'。我们并没有不敬之意，我们以前还常说‘我们去吃些中国佬的东西吧'。这种称呼也不会冒犯到中国人。当时维冈几乎人人都用这个称呼。"

据了解，惠兰曾服役于Blackburn和Crewe Alexandra，这名前球员于1995年2月将其家乡的足球俱乐部带入战场，见证了这个俱乐部从丙级联赛晋级成为去年英格兰足总杯冠军的巨大飞跃。而他本人也是体育用品经销商JJB Sports的前拥有者，身家约值2亿英镑。

现阶段，英足总（FA）正在调查惠兰的言论。据英国足协官网上的声明称，已就惠兰在采访中言论不当一事做出指控。据称，维冈竞技主席戴夫•惠兰涉嫌违反英国足协FA Rule E3[1]条规定，理由是其言论具有侮辱性或已构成行为不当以及可能会令赛事声誉受损。据英国足协FA Rule E3[2]条规定，戴夫•惠兰的言论或因涉及到人种、种族、国籍、地区或信仰问题而令其违规程度加重。

惠兰曾表示，如果英足总调查认定他发表种族歧视的言论，他将会辞去现有职务。而他否认自己是种族主义者。

事发不久，维冈竞技的两大赞助商便终止了与该队的协议，厨房电器商Premier Range认为其俱乐部地位"不堪一击"。但稍后惠兰的一名发言人称："这些引导性言论只是断章取义，原意被曲解。"

日前，维冈竞技足球俱乐部的媒体主管Ed Jones在接受《英中时报》采访时表示，"现阶段俱乐部不适宜发表任何言论。这一切都视乎足总的调查，他们会在适当的时候给出一个判决。"

三大华人政党讨说法：对惠兰的解释无法接受

维冈竞技足球俱乐部主席惠兰的涉及种族歧视的言论引起了英国华人小区的一致批评，他们称"中国佬"这样的词在现今社会，令他们感到被严重冒犯。

华人参政计划主席李贞驹律师告诉《英中时报》，他们已带动七个华人自愿团体包括了三大政党的华人组织联署签名声明对维冈竞技足球俱乐部主席惠兰的言论视为种族歧视。

该组织的一名发言人Michael Wilkes也告诉《卫报》记者："对于华人小区的很多人来说，这些词会引起情绪上的反感，因为这些词常与种族暴力、骚乱和仇恨犯罪联系在一起。因此，要说使用这些词‘没什么错'或者中国人不会因为这些词而感到被冒犯，这只能证明说话人的无知达到了危险程度。"

英国华人工党主席梁辛尼在接受《英中时报》采访时也表达了相同看法，对于惠兰对中国人的称谓和解释"完全不能让人接受"。他表示对于这样一个在有影响力位置上的人说出"用Chingaling来称呼中国人没有什么错"的言论，华人工党深感震惊。他强调，惠兰的言论只会让充满歧视和种族主义的语言得到扩散和正常化。他认为，首先卡梅伦需表明态度，即他本人是宽恕还是谴责惠兰的言论。

"保守党华人之友"总监黄精明就此事对《英中时报》表示，他对现今的英国社会中还会出现这样赤裸裸的种族歧视的言语表示十分失望和震惊，特别是这话出自于会在中国转播的前英超球队的主席之口。他认为，惠兰应向全体华人道歉，也相信足协会给出一定的惩戒。黄精明告诉本报记者："我们也已有同事在保守党内提出了这个问题。"

身为英国华人自由民主党副主席杜淑真在接受《英中时报》采访时表示，惠兰声称用"中国佬"这样的词称呼中国人是很常见的，这背离了他的年龄和身处的年代。即便他说的是真的，即便四十多年前这种情况很常见，但如今已令人无法接受。"偏见如果渐渐成为主流，并植入人们的心里或整个社会，它就会构成一个实实在在的危险，"她说道："有人并不认为自己是个天生的种族主义者，但实际上他们已经受到偏见的影响，连他们自己也没意识到偏见的存在。简单粗暴地把中国人归为一类，这不仅是懒惰，也是一种无知。"她告诉本报记者："我签署了致英足总主席的联名信的原因，是要表达我们对惠兰的言论并非不在乎的诉求，而且我也希望有影响力的人应当起到表率作用，尊重不同种族不同背景的人。"

据李贞驹告诉《英中时报》，自1986年的公众治安法开始，任何煽动对种族或宗教仇恨的行为都是违法。包括发表对种族或宗教有憎恨的意见，文章及任何广播。到2001年，法律再加上因针对种族及宗教的罪行成为"恶化性"的罪行。令到原本罪行严重化，刑罚也加重。她对《英中时报》强调："尤其他还是一个足球队的主席。英国的足球文化深入民心，与大众市民日常生活息息相关，特别对青少年有影响力。"

华人代表：种族主义不可愈演愈烈

华人群体不该做"沉默的羔羊"

就在上个月，上个赛季从英超降级的卡迪夫城足球俱乐部老板、马来西亚华人陈志远公开指责同在英冠的维冈足球俱乐部主席惠兰和该球会主教练麦凯是种族主义者，称他们侮辱了华人和犹太人的尊严，并要求英格兰足总对二人采取措施。陈志远在接受BBC采访时说道："这是一个种族主义的老板聘用了一个种族主义的主教练。我希望维冈的种族主义到他们两人为止，不要像滚雪球一样让两千甚至两万人成为种族主义者。"

前大伦敦红桥市长，现任英女王红桥区代表副官陈德梁表示，他用侮辱的字眼形容华人，不仅没有正面认错，还想尽办法为自己的不当用词来狡辩，简直就是自掘坟墓。陈在接受《英中时报》采访时说："他的愚蠢与华人地位没有关系，只是反映了在现今社会里，存在一些盲目的人，仍然用半个世纪前已经公认为歧视他人的话语自以为是。"而他认为，惠兰不负责任的言行是他最好的罪证。

华裔演员和作家Daniel York就曾表示，种族主义言论根本上穿破了所谓"模范少数民族"(守法，守本分，乖乖牌) 的幻像：别以为你不问世事，只顾生计，就不会成为攻击对象。

据悉，Daniel York的父亲来自香港，母亲是当地英人。他在接受《英中时报》采访时表示，他在英国长大，一直到十四岁才被人叫他的真名。十四岁前，大家喊他"支那佬"，"中国"，"李小龙"，"功夫"，"香港阿福"等等。对于部分华人不正视种族主义言论，他说："那种‘放松'的态度，造成了华人无法融入英国社会，无法成为活跃的、"可见的"（而非隐形的）少数民族。"

"我认为，我们对‘中国佬'这种语言应采取零容忍的态度，就和其他少数民族一样，对种族主义语言绝不容忍。"Daniel York告诉《英中时报》，他欣慰地看到，现在的华裔青年，包括许多来自中国的青年，都愈来愈有自信，他们在遭受歧视时，多不愿忍气吞声，而希望能表达自己的不满，向种族主义挑战。