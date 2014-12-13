外媒：西方制裁及油价下跌 俄加息难阻卢布跌势

哈通社阿斯塔纳12月13日电，据参考消息网援引外媒报道，俄罗斯央行12月11日调高主要融资利率1个百分点，但仍未能遏止卢布的跌势，也无法消除经济因西方制裁及油价下跌而蒙上的阴霾。

据俄罗斯《生意人报》12月12日报道，12月11日盘中，美元和欧元对卢布汇率创历史新高，分别触及1美元兑55卢布和1欧元兑69卢布。在油价达到2009年6月以来最低点的背景下，俄罗斯央行虽将基准利率提高1个百分点至10.5%，但并不足以防止卢布下跌。

俄罗斯工业通讯银行资深分析师阿列克谢•叶戈罗夫表示，原料市场调整将继续对卢布施压，在此情况下美元对卢布汇率可能升至1美元兑58卢布。

据路透社12月11日，尽管俄罗斯在两个月内两度升息，但卢布仍暴跌至新低。分析师表示，该国可能需要采取更强硬的行动，方能说服投资者其能够克服经济难题，并力抗衰退。

据《俄罗斯商业咨询日报》12月12日报道，国际机构对俄罗斯未来的看法比俄当局和专家更加乐观。俄经济发展部和经济学家相信，即便油价上涨，俄经济陷入衰退也在所难免。

在12月11日公布的2015年全球经济展望报告中，联合国预计俄经济明年不会衰退，而是增长0.2%。国际货币基金组织同样预测俄明年增长0.2%，经济合作与发展组织则认为俄明年的增长将为零。

俄经济发展部则预测本国经济将陷入衰退：在卢布对美元平均汇率为1美元兑49卢布、通胀率为7.5%、油价每桶为80美元的情况下，俄国内生产总值将下降0.8%。

俄罗斯系统金融股份公司首席经济学家叶夫根尼•纳多尔申更指出，即便油价涨至100美元，经济下滑还是不可避免。