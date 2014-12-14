中国驻哈萨克斯坦大使：中哈携手共创未来

哈通社阿斯塔纳12月14日电，在中国国务院总理李克强即将访哈之际和哈萨克斯坦重要节日"独立日"来临前夕，中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖在中国党报《人民日报》发表题为《中哈携手共创未来》署名文章，围绕李克强总理即将访哈这一重要时刻，全面介绍哈中双边政治、经济和文化交流情况，期待哈中关系再谱华章。文章全文如下：

中哈关系正处于提挡加速、全面发展、大有作为的关键阶段。两国领导人共同规划中哈合作的未来，对中哈关系全面深入发展具有重要意义。

哈萨克斯坦是中国西北方向最重要的友好邻邦之一。两国人民世代毗邻而居，交往历史长达2000多年。中哈拥有1780公里的共同边界线和24条跨界河流，正式开放的边境口岸有5个，其中包括我西部最大陆路口岸和新型跨境经贸合作区--中哈霍尔果斯国际边境合作中心。建交以来，中哈关系快速健康发展，在短短20多年间实现了从睦邻友好到战略伙伴、再到全面战略合作伙伴的"三连跳"，成为国际上睦邻友好、共同发展的典范。 哈萨克斯坦是中国在欧亚地区重要的合作伙伴。中哈互联互通成效显著，"渝新欧"国际货运班列、"双西"公路、连云港物流场站、中哈原油管道、中国-中亚天然气管道等项目，助推了中哈铁路、公路、油气管道全方位对接。能源合作硕果累累，截至目前哈已累计对华供油7000多万吨，中国-中亚天然气管道经哈对华供气近900亿立方米，为保障中国经济发展提供了不可或缺的宝贵支持。大家耳熟能详的马伊纳克水电站、巴甫洛达尔电解铝厂、阿克套沥青厂等一系列战略性大项目，为两国务实合作提供了坚实支撑。去年中哈贸易额达到286亿美元，较建交之初增长近80倍，中国成为哈第一大贸易伙伴。中国在哈投资累计超过260亿美元，哈已成为中国海外第一大投资目的地国。两国领导人提出2015年将双边贸易额提升至400亿美元，双方正为实现这一宏伟目标而不懈努力。 哈萨克斯坦是中国人文交流的亲密伙伴。近年来，"中国热""汉语热"在哈不断升温，目前哈在华留学生逾万人，哈上院议长托卡耶夫、总理马西莫夫、国家安全会议秘书叶尔梅克巴耶夫等领导人都是资深汉学家。中方先后在哈设立4所孔子学院，今年首次在哈举办中国高等教育展，并积极推动共办舞蹈学校、武术学校。中哈互派文艺演出团体、互办各类展览也逐年增多，今年以来，中国"欢乐春节"演出团、国家军乐团、新疆歌舞团等接踵访哈，在哈举办的"中国文化日"系列活动更是引起强烈反响，文化交流成为两国民心相通的重要桥梁。 中哈两国地方合作方兴未艾，正式建立友城关系的省、州、市共11对，各类地方合作机制日趋完善。其中，新疆维吾尔自治区充分发挥地理相邻、人文相近等优势，与哈主要地方州市展开全方位交流合作，为中哈增进传统友谊、实现共同发展作出特殊贡献。 此外，中哈在联合国、上海合作组织、亚信会议等多边框架内相互协作，密切配合，为维护地区和平稳定作出了重要贡献。 经过20多年的积累，中哈关系正处于提挡加速、全面发展、大有作为的关键阶段。两国领导人共同规划中哈合作的未来，对中哈关系全面深入发展具有重要意义。