伊朗总统誓言达成核协议解除制裁

哈通社阿斯塔纳电，据纽约时报中文网消息，周一，伊朗总统冒着政治地位不保的风险强调，他已经决定要达成一项核协议，并准备对那些宁可继续被制裁也不希望与西方达成协议的伊朗保守势力开战。

"有些人可能不想看到制裁被解除，"伊朗总统哈桑•鲁哈尼说，当时伊朗和美国的谈判代表正在日内瓦继续谈话。"他们的人数并不多，却想把水搅浑。"

1月，各方未能达成协议，相关谈话的最后期限便被延长了七个月。鲁哈尼继续坚称，各方最终会达成协议。伊朗外交部长穆罕默德•贾瓦德•扎里夫上个月表示，各方将于"数周"之内达成协议。

分析人士表示，他们二人都把自己的政治前途与这份协议联系在了一起。虽然谈判受挫，鲁哈尼仍然坚持他对伊朗美好未来的描画。

在今年上台时，鲁哈尼承诺不仅会签订一份解除经济制裁的核协议，而且还会结束将伊朗孤立于世界经济之外的制裁，鼓励个人自由。

"人民将实现他们的权利，"鲁哈尼说。"你们也应该准备与世界互动，"他告诉央行员工。"你们应该知道，在不久的将来，许多投资者将来到我们国家。"

他承认，伊朗有些群体反对核协议，想必是那些因为制裁而获益的人，因为他们借此加强了对经济的控制，这些人往往是与强硬派宗教领袖和指挥官有联系的官员。

鲁哈尼表示，整个伊朗精英阶层都反对这些势力强大的人物。

"我国的绝大部分人-知识分子、学者、神学家、伟人和领导层-都赞成解除制裁。"

周一，美国和伊朗外交官在日内瓦就伊朗核项目提前召开了一次会议。周三，伊朗和六个世界大国将进行更广泛的谈判。由于石油价格暴跌、通货膨胀和经济增长滞后而受到压力的伊朗希望能解除制裁，而世界大国则要求对伊朗的核设施进行更多控制。