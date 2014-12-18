普京：卢布会稳定 但经济危机或持续两年

哈通社阿斯塔纳12月18日电，据BBC消息，俄国总统普京周四（18 日）举行年终记者会，坚称卢布币值将会得到稳定，但警告说俄国的经济危机可能会持续两年。

他指责"外部因素"让卢布贬值，但承认俄国中央银行未能及时出手相救。 他还承认俄国经济未能实现多元化，过多依赖石油出口。俄国经济受到油价下跌和西方引乌克兰危机对其实施制裁的双重打击。 不过普京坚称，俄国的外汇储备足以维持经济的稳定。 BBC驻莫斯科记者罗森伯格说，俄国人将密切关注他们的总统对经济形势发表的评论。 他补充说，尽管卢布币值在周四上午有所增强，但在最近几天备受摧残，致使俄国经济正面临衰退的边缘。

卢布兑美元的汇率在本周二达到最低水平，迫使俄国中央银行向银行和金融机构做出保证，如有必要将向它们提供额外注资。 为拯救卢布，俄国中央银行本周二将基准利率提升6.5个百分点，达到17%。 本周早些时候，曾有报道说，不少俄罗斯人在商品价格上涨前涌向商场抢购。据说，许多人抢购汽车和家电用品。 在今年三月普京总统宣布吞并乌克兰的克里米亚后，西方国家对俄国实施制裁。普京说，"外部因素"导致了目前俄罗斯经济面临的困境。 美国总统奥巴马预计将于本周签署对俄国实施新经济制裁的立法法案。 周四晚些时候，欧盟领导人也将通过针对俄国的进一步制裁措施，其中包括禁止在克里米亚投资，在黑海开采石油和天然气也有可能成为制裁对象。