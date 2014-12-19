哈通社阿斯塔纳12月19日电，据BBC报道，俄罗斯货币卢布近来大幅贬值，促使许多在俄罗斯的中国人在抢手品牌还来不及调整价格之前大举廉价扫货。

在同中国黑龙江省黑河市隔江相望的俄罗斯城市海兰泡（布拉戈维申斯克），一位在业余时间做"代购"的中国贸易公司工作人员已经把自己的驻地变成了仓库，储存的商品包括iPhone、手袋、奶粉，等等，准备运回中国。 这位女士告诉记者，很多人在过去几个星期通过微博和微信向她发出代购请求，她甚至没有足够的时间一一作答。 她说，最受欢迎的商品包括智能手机、鞋、手袋和手表。 她还告诉记者，顾客往往使用支付宝向她在淘宝网上的帐户付款，然后她把商品运回中国。 她说，她的网址在星期四（12月18日）收到3000次访问，和过去相比大幅上升。 机会短暂 为应对卢布短期大幅下跌的状况，一些公司紧急提价，甚至暂停商品销售，但精明的购物者还是能够抢到便宜货。 一位"代购"告诉记者，一只LV手袋星期三（12月17日）在俄罗斯的售价仅仅是在中国售价的一半。 "代购"过去一直存在，他们在国外购买奢侈品，避开中国昂贵的进口税，从而赚取利润。 但是，这个月通过微博寻求"俄罗斯代购"的帖子大幅增加，从过去的每月几百个增加到了近一万个。 一位微博用户星期四发帖说，听说现在在俄罗斯买奢侈品就像买白菜一样。 但是有商业专家说，这种疯狂扫货的可操作时间很短，因为各公司会很快调整价格或暂停销售。