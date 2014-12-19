济南市委书记王敏涉嫌严重违纪违法被调查

哈通社阿斯塔纳12月19日电，据中国官方媒体报导称，山东省委常委、济南市委书记王敏涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

据《北京青年报》周五报导，王敏周四上午还在作廉政警示教育报告。

他本月初还曾带领检查组检查考核市属部门党风廉政建设。