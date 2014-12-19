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    08:26, 19 12月 2014 | GMT +6

    济南市委书记王敏涉嫌严重违纪违法被调查

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    哈通社阿斯塔纳12月19日电，据中国官方媒体报导称，山东省委常委、济南市委书记王敏涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

    据《北京青年报》周五报导，王敏周四上午还在作廉政警示教育报告。

    他本月初还曾带领检查组检查考核市属部门党风廉政建设。

    标签:
    反腐败 中国 国际 黄金储备
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