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    10:36, 19 12月 2014 | GMT +6

    拳王阿里之女在推特个人页面向戈洛夫金致敬

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    哈通社阿斯塔纳12月18日电，据Bnews.kz网站消息，传奇拳王阿里之女莱拉∙阿里在推特个人页面上传了与我国WBA/IBO世界超级冠军根纳季∙戈洛夫金的合影，向戈洛夫金致敬。

    据悉，莱拉∙阿里十分敬佩戈洛夫金拳击风格以及场外生活中的稳重低调作风。（编译：阜博/审校：流沙）

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