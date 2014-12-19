拳王阿里之女在推特个人页面向戈洛夫金致敬

哈通社阿斯塔纳12月18日电，据Bnews.kz网站消息，传奇拳王阿里之女莱拉∙阿里在推特个人页面上传了与我国WBA/IBO世界超级冠军根纳季∙戈洛夫金的合影，向戈洛夫金致敬。

据悉，莱拉∙阿里十分敬佩戈洛夫金拳击风格以及场外生活中的稳重低调作风。（编译：阜博/审校：流沙）