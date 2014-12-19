澳大利亚发生入屋行刺 已有八名儿童死亡

哈通社阿斯塔纳12月19日电，据BBC消息，澳大利亚警方确认，在昆士兰州凯恩斯市的一所房子中发现8名儿童死亡。8名儿童年龄介乎18个月至15岁之间；同时有报道指，一名34岁的女子身受刀伤，被送入医院。

目前，尚未有更多细节透露，受伤女子和8名死亡儿童的关系也尚不清楚。 澳大利亚方面有报道指，8名儿童是被刀刺死，但澳州警方尚未声明证实。 事件发生在凯恩斯市曼努拉（Manoora）区，警方已经封锁该所房子，并正在房子花园内仔细搜索。 警方指，这是一起"悲剧性事件"，但目前没有原因需要引起公共性的担忧。 凯恩斯警方探员布鲁诺•阿斯尼卡（Bruno Asnicar）告诉记者，他暂未能确认8名儿童是否来自同一个家庭。 他还说，警方相信目前是有8名儿童受害，但房子仍在搜查当中，数字可能会有变化。 警方尚未证实有任何人被捕。 昆士兰州警方在发言中说，他们收到一名女子严重受伤的消息，于当地时间上午11点20分按指令前往位于穆雷街（Murray Street）的房子。 "在搜索房子的过程中，警察发现多名儿童尸体，年龄介乎18个月至15岁之间"，警方在发言中说。 警方指，受伤女子正在接受治疗，并协助警方调查。