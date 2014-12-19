俄警告美国新制裁法将长期破坏两国关系

哈通社阿斯塔纳12月19日电，据BBC报道，莫斯科星期五（19日）警告说，美国批准对俄国实行新制裁的法令，会对俄美两国关系产生长期的破坏。

俄国外交部长拉夫罗夫的这一警告，是在他和美国国务卿克里的电话交谈中提出的。 西方国家对俄罗斯的制裁，加上近期来全球油价的下跌，严重打击了俄国经济。 在今年三月俄国吞并克里米亚之后，欧盟和美国已经对莫斯科实行了一系列经济制裁。 现在美国的这一新法令主要是针对俄国的国防工业，并给予美国总统奥巴马向莫斯科施加进一步制裁的权力。 不过这条新法令的颁布，并没有随之带来对俄国行使新制裁的行动。 该法令还允许奥巴马总统向乌克兰提供致命性和非致命性的军事援助。 此前一天，本周四，欧盟已经出台新法，明令禁止欧洲公司在被俄罗斯吞并的克里米亚进行投资。 与此同时，俄国总统普京周四在年终新闻发布会上发表讲话，谴责华盛顿和西方试图孤立莫斯科。 普京总统说，导致俄罗斯经济困境的百分之三十的原因是美国的对俄制裁，这造成了本周二俄罗斯货币卢布的大幅下跌。 华盛顿一直敦促普京总统向乌克兰归还克里米亚，并停止支持乌克兰亲俄反叛力量对乌克兰政府的抗争。 奥巴马总统曾说，如果莫斯科采取必要行动，化解目前在乌克兰东部的僵局，美国将会撤消对俄制裁。 有乌克兰政府和该国亲俄反叛力量参加的实施3个月前签署的停火的谈判将在星期天举行。