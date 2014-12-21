英国欲强力实现留学生“零”滞留

哈通社阿斯塔纳12月21日电，据英国媒体报道，英国内政大臣特雷萨•梅准备制定新的严格移民法案；届时，很多留学生学生签证到期之后将无法留在英国。

特雷萨•梅希望未来的保守党采取行动"实现留英学生零滞留"，让那些留学生学业结束后回国。

《星期日泰晤士报》报道说，这位英国内政大臣希望政府在下届选举的施政方案中加入有关强迫非欧盟学生离开英国，若想回到英国则需要从海外重新申请签证的条款。 英国最新数据显示，截止到今年六月，由12.1万名非欧盟学生进入英国，只有5.1万人离开。 该报引述一名知情人士的话说，"确保移民在签证到期之后离开英国对于施行公平和有效的移民系统来说与控制来英人数同等重要。" 按照目前的法案，大多数留学生在学业结束之后可以把签证转换成工作签证。 法规趋严 英国曾经在2012年修改了毕业生工作签证办法，但是很多方面的反应是：新办法过于严格，令不少留学生望而却步，甚至可能无法跟以前一样得到机会在英国工作。 按照新的规定， 到英国的海外留学生如果想在毕业后留在英国发展，他们必须在毕业后的四个月内找到更自己技能相称的工作。 英国伦敦政经学院的研究显示，由于英国的签证程序的改变，不少留学生为了争取工作经验影响了学业。 就在本月稍早，从英国中央下放权力到苏格兰的史密斯委员会的报告已经公布，可能最受海外学生注意的是，其中部分提及如何吸引留学生毕业后留在苏格兰，为当地的社会经济作贡献。 现在，有报道说，苏格兰各主要政党已经同意考虑在该地推行新的留学生毕业后的工作签证计划。 根据英国特雷萨•梅的新方案，所有的大学院校如果不确保自己学校中的留学生回国，就会被罚款，并取消录用海外留学生的资格。