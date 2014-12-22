纳扎尔巴耶夫：把恐怖主义与伊斯兰教联系起来毫无根据

哈通社阿斯塔纳12月21日电，纳扎尔巴耶夫总统昨晚在总统府接受国内主流媒体代表集体采访时指出，将恐怖主义与伊斯兰教联系起来的观点是错误和毫无根据的。

纳扎尔巴耶夫说："在阿拉伯语中，‘伊斯兰'一词意为和平，将伊斯兰称为恐怖主义完全是谬论。例如，就拿目前的"伊斯兰国"（IS）来说，成员里有法国人和英国人，据说法国人超过300人，其成员还包括来自中亚和土耳其等国家，恐怖主义并无宗教与民族之分，他们仅仅是为了达到某种利益聚到一起，很多人只是为了金钱。"

"我本人不支持将伊斯兰教与恐怖主义划等号，我们需要理解伊斯兰教的真谛，正确传播伊斯兰教教义，现在去清真寺参加礼拜的人很多，《古兰经》很确切的提到，滥杀一个无辜的人，如同谋害全人类；拯救一个人的生命，如同拯救全人类。恐怖主义是和其教义背道而驰的，恐怖主义是全人类共同的敌人，青少年要远离恐怖主义。恐怖主义分子以金钱为诱惑，以蒙骗的手段将低收入人员及其家人诱骗入伙，想离开时已无法退出。因此，我郑重告诫同胞们，尤其是年轻人，你们要远离那些毫无价值毫无未来可言的罪恶行为，"纳扎尔巴耶夫说。（编译：阜博/审校：流沙）