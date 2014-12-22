伊朗任命资深外交官出任涉外石油业务负责人

哈通社阿斯塔纳12月22日电，据国际在线消息：伊朗石油部21日宣布任命阿米尔∙侯赛因•扎马尼尼亚担任该部负责对外石油业务的负责人。

根据伊朗石油部网站发布的消息，石油部当天任命扎马尼尼亚担任伊朗石油部负责国际事务的副部长，以接替三个月前被任命为伊朗驻德国大使的该部副部长阿里•马吉迪。



扎马尼尼亚是伊朗资深外交官，在伊朗前总统哈塔米执政时期曾作为顾问参与到伊朗核问题谈判的工作中，而伊朗现任总统鲁哈尼当时正是伊朗首席核谈判代表。在鲁哈尼去年8月当选伊朗总统后，扎马尼尼亚又被重新启用，担任核谈判团队的战略专家。根据伊朗官方的消息，扎马尼尼亚在出任石油部副部长之后，仍将继续担任伊朗核谈判团队的顾问和战略专家。



自鲁哈尼政府上台以来，更好地吸引外国投资进入伊朗的油气行业是其工作的重点之一，但是由于伊朗仍然面临伊核问题所导致的国际制裁，这一工作的进展并不顺利。伊朗与伊核问题六国围绕解决伊朗核问题的全面协议谈判已经两度延期至明年的6月30日，而伊朗方面最为期待的就是通过解决核问题以解除国际制裁，改变其孤立的国际地位。