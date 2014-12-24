中国媒体：乌克兰危机考验中亚国家 哈萨克斯坦内外兼修应对挑战

哈通社阿斯塔纳12月24日电，2014年对于哈萨克斯坦来说是充满挑战的一年，乌克兰危机、全球经济形势的不稳定、西方与俄罗斯的互相制裁、大宗商品价格的下跌均给哈萨克斯坦带来了不同程度的影响，对此哈萨克斯坦及时采取了相应措施，应对潜在危机的到来，这些举措也受到了各国媒体的关注。国际在线网站24日刊登一篇题为《乌克兰危机考验中亚国家 哈萨克斯坦内外兼修应对挑战》的文章，以下为全文：

2014年国际形势动荡不安，世界发展危机四伏。其中乌克兰局势成为了影响全球大势的一个关键"风暴眼"。随着乌克兰危机的持续发酵，欧美等西方阵营对俄罗斯发起的"制裁炸弹"和"石油战争"另俄经济遭到重创，而与俄罗斯有着千丝万缕紧密关系的中亚国家也不可避免受到了波及，特别是对俄罗斯在中亚地区最亲近的盟友--哈萨克斯坦来说，更是面临着巨大挑战。那么，乌克兰危机到底给中亚国家，特别是哈萨克斯坦带来了哪些负面影响？面临挑战哈萨克斯坦又将如何应对？ 从2013年11月爆发以来，乌克兰的危机可谓是愈演愈烈。乌克兰不仅出现了政权更迭，而且国家发生分裂并爆发了内战，同时乌克兰局势更是成为了影响全球大势的一个非常重要的"风暴眼"。对此，哈萨克斯坦首任总统基金会世界经济和政治研究所外交研究室主任努尔沙表示："乌克兰危机对整个世界格局产生了影响，可谓是整个国际关系发展的一个重要转折点。（受乌克兰危机的影响）国际关系有可能朝着发生冲突的方向发展，俄罗斯和西方国家将陷入难以挽回局面的困境，而且双方关系的紧张也在迫使世界上其他国家在进行选边站，实际上是正在导致对抗阵营的形成，这种趋势非常不好。" 而对于包括哈萨克斯坦在内的中亚国家来说，由于历来与俄罗斯在政治、经济、历史、文化各方面有着千丝万缕的联系，所以乌克兰危机的外溢效应自然也使中亚国家不可避免的受到了波及和冲击。对此，努尔沙说："中亚各国也面临着很多与乌克兰类似的问题，比如领土争端和复杂的民族问题，所以乌克兰危机对中亚国家(在这方面)是产生了负面效应，导致中亚地区局势趋于紧张，说到底是对地区国家间相互信任造成了冲击。而从经济角度来看，乌克兰危机对中亚国家与欧洲的经贸关系造成了影响，欧美和俄罗斯之间的相互制裁不仅使俄欧之间的经贸合作遭到破坏，同时也影响了欧洲对中亚地区的商品出口。另外，近期俄罗斯金融市场急剧动荡，卢布暴跌，卢布的贬值也必将传导到中亚国家。同时，（俄经济遭到重创）也正在对中亚地区的劳务移民产生影响，导致从俄罗斯寄回的侨汇收入减少，而对那些侨汇收入占GDP比重很大的某些中亚国家来说，这又将在随后对他们的经济社会稳定带来不利影响。" 作为中亚地区的大国以及俄罗斯最亲密的合作伙伴，乌克兰局势的变化及其所产生的影响自然也是引起了哈萨克斯坦政府的高度关注。哈总统纳扎尔巴耶夫本人也曾在不同场合多次表达了对目前乌克兰危机所引发的国际政治和经济形势复杂变化的担忧。"今天世界面临着一系列新的威胁和挑战。全球经济还未走出金融危机的阴影，不仅复苏缓慢而且有些国家的经济还在继续恶化。而且，新的地缘政治危机以及大国之间的相互制裁又使全球经济的复苏再添变数。作为世界经济的一部分，目前全球局势的变化必然也会波及到哈萨克斯坦。所以，我认为未来几年哈萨克斯坦和世界各国都将面临巨大考验。" 那么，为了应对当前世界经济增长乏力以及乌克兰危机所引发的新地缘政治危机的考验，今年以来哈萨克斯坦在内政外交上也是"组合拳"频出，以便增强自身在抵御当下风险和挑战的能力。在外交上，哈萨克斯坦依然是坚持奉行多元平衡与务实的外交方针。首先，尽管目前俄罗斯经济因乌克兰危机影响而遭受重创，但是哈萨克斯坦还是在继续深化与俄罗斯在推进一体化进程上的合作。2014年5月底，哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯三国总统又在哈首都阿斯塔纳签署了《欧亚经济联盟条约》。哈萨克斯坦之所以如此选择并非盲目，因为除了看到与俄罗斯加强欧亚一体化进程中所含有的"危"之外，哈萨克斯坦更多地是对加强欧亚一体化进程所能带来的机遇充满希望。对此，哈总统纳扎尔巴耶夫表示："《欧亚经济联盟条约》的签署，正式标志着当今世界最大的一体化组织的成立。欧亚经济联盟拥有1.7亿人口组成的巨大消费市场，三国国内生产总值高达2.2万亿美元，到2030年一体化将给三国GDP额外带来9000亿美元的增量。所以，我相信欧亚经济联盟的成立将为各国经济实现全面现代化注入强大动力，同时也将提升我们各国在国际上的地位。" 在与俄罗斯深化一体化的同时，哈萨克斯坦还在积极加强与欧盟的关系。因为和俄罗斯一样，欧盟对哈萨克斯坦的发展也起着重要作用。目前哈欧贸易占到了哈萨克斯坦外贸总额的50%以上，2013年双方的贸易总额超过了530亿美元，另外在国外对哈投资总额中来自欧盟各国的投资占到了49%。特别是在2014年10月份，哈总统纳扎尔巴耶夫在访问布鲁塞尔期间，哈欧双方又签署了关于完成《扩大合作伙伴关系新协议》谈判文件，这对哈萨克斯坦来说可谓是又多了一个新的发展机遇。对此，哈首任总统基金会世界经济和政治研究所外交研究室主任努尔沙表示："哈欧《扩大合作伙伴关系新协议》可以说是双方深化各领域合作的一个基础性文件，说明双方在将合作提升到一个新水平方面有着共同意愿。那么，从务实合作的角度来看，该协议将进一步促进双方贸易的发展，相信哈欧之间的贸易额还会出现更大幅度的增长。" 另外，在目前俄罗斯经济因制裁和油价暴跌而遭到重创以及欧洲经济状况不佳的情况下，哈萨克斯坦也是更加重视与中国的关系。目前，中哈合作快速发展，中国已成为哈第一大贸易伙伴，目前两国双边贸易额已突破280亿美元。而在2014年12月中旬举行的中哈企业家委员会会议期间，哈萨克斯坦又和中国签署了总额为140亿美元的多项合作协议，这无疑为哈经济发展又增加了一重保障。对此，哈总理马西莫夫就指出："我很高兴地看到，目前哈中两国经贸合作蓬勃发展，人文交流日益扩大。于此同时，双方还有着非常巨大的合作潜力，所以在当前世界经济不稳定的背景下，我们应该继续加强合作，造福两国人民。" 那么，除了在外交上奉行大国多元平衡方针，为国家发展营造良好外部环境的同时，面对当前世界经济发展不景气以及乌克兰危机所带来的新地缘政治变化负面影响，哈萨克斯坦今年还出台了一系列涉及到国家内政的重要措施，其中最主要的就是哈总统纳扎尔巴耶夫在2014年11月提前发布的国情咨文中宣布实施"光明大道"反危机新经济政策。"今年2月，政府已经责成国家基金以5000亿坚戈（约合人民币167亿元）为单位分两批拨款1万亿坚戈，用于保持2014年和2015年国家经济增速以及促进就业。那么，为了保障正在实施的项目能够顺利完成并解决新出现的困难，现在我要求国家基金完成第二批5000亿坚戈资金的拨付，来确保明年新经济政策的实施。这些资金将用于国家经济的进一步改革，主要将投向交通、能源、工业、社会基础设施建设以及扶植中小企业的发展。在未来几年世界经济面临困境的背景下，‘光明大道'新经济计划将成为我国经济增长的引擎。仅道路基础设施建设一项就将为国家创造20万个新增就业岗位，而且新经济计划还将对其他各行各业发展产生极大的拉动作用。" 在宣布实施"光明大道"政策，加大对经济投入和基础设施建设的同时，哈萨克斯坦今年的反腐力度也是达到了空前水平，不仅新出台了未来十年国家反腐计划，而且哈前总理艾哈迈托夫这样位高权重的"大老虎"也因腐败被查处。对于反腐，哈总统纳扎尔巴耶夫不久前也再次对国家相关部门做出了明确指示："无论是谁，无论职务有多高，只要涉嫌腐败，都将依法严惩！" 除了上述政策之外，哈萨克斯坦今年还出台了吸引外资、加快推进私有化以及国企上市等一系列内政方面的措施。那么，相信哈萨克斯坦的这种"预判形势、未雨绸缪"的做法，一定能够帮助其再次度过难关并朝着跻身世界最发达国家30强的目标迈进。