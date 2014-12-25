联合国安理会不顾中俄反对谴责朝鲜人权记录

哈通社阿斯塔纳12月24日电，据环球网援引新加坡《联合早报》24日报道，应美国、英国、法国和韩国等10个联合国安理会成员的请求以及依据此前联大的一项决议，安理会22日不顾中国与俄罗斯的反对，首次就朝鲜人权问题举行会议，并在会上谴责朝鲜的人权记录。

安理会这是第一次就核问题以外的朝鲜局势举行会议。由于中俄反对将朝鲜人权问题列入安理会议程，安理会就此进行了表决，结果有11票赞成、2票反对、2票弃权。由于关于议程的投票只需要9票赞成，常任理事国没有否决权，所以安理会决定正式将朝鲜局势列入安理会议程。 在表决之前，中国常驻联合国代表刘结一表示，《联合国宪章》明确规定，安理会的首要责任是，维护国际和平与安全。联合国各机构有各自的职能和分工，安理会不是介入人权问题的场所，更不应将人权问题政治化。

韩国外交部发言人23日发表评论，对安理会将朝鲜人权问题纳入议程表示欢迎，并希望安理会就改善朝鲜人权状况的相关事宜进行深入探讨。 该发言人指出，安理会决定商讨朝鲜人权问题证明，朝鲜人权状况对东北亚地区和国际社会的和平与安全造成严重影响，并希望安理会就联大通过的朝鲜人权决议包含的追究责任和改善朝鲜人权状况等相关问题进行深入磋商。评论还敦促朝鲜接受国际社会的要求，为使朝鲜居民都能享有应有的个人自由和人权采取必要措施。 在安理会开会前，朝鲜就表示拒绝参加这次会议。朝鲜常驻联合国代表慈成男周一致函安理会表示，安理会将朝鲜局势列入安理会议程是个"危险的政治动作"，不过是在以人权问题为借口以为日后入侵朝鲜铺路。 表决之后，安理会在22日下午于纽约总部召开会议。本次决议案的主要内容包括建议联合国安理会采取将朝鲜涉嫌触犯反人类罪的案件移交国际刑事法院(ICC)处理、对相关责任人进行制裁等措施。 美国、英国和其他安理会成员轮流在会议上致辞，举例说明朝鲜侵犯人权的行为。联合国调查委员会的报告详细指出，朝鲜存在广泛虐待行为，包括战俘营、系统般的酷刑、饥饿和比纳粹时期还残暴的杀戮行为。