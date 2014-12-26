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    09:32, 26 12月 2014 | GMT +6

    阿拉木图市东南方向中国境内发生地震

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    哈通社阿斯塔纳12月26日电，据教育和科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿拉木图时间26日05时55分在阿拉木图市东南方向524公里处，中国境内发生4.2级地震，震源深10公里。阿拉木图市未发现震感。（编译：流沙）

    标签:
    阿拉木图 黄金储备
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