乌克兰民间武装称已与基辅达成换囚协议

哈通社阿斯塔纳12月26日电，据环球网援引法国电视新闻台"法国24小时"25日报道，乌克兰东部民间武装在当地时间12月25日表示，在于白俄罗斯首都明斯克举行的谈判中，已与基辅就换囚事宜达成协议。

俄新社引述卢甘斯克人民共和国总统普罗特尼茨基的话称，双方已达成一项协议，将用225名乌克兰囚犯交换150名被乌克兰政府监禁的民间武装势力成员。他指出，换囚或将从本周开始。 顿涅茨克人民共和国领导人扎哈尔琴科向当地媒体证实了换囚一事。不过，报道称，目前尚无法从乌克兰方面获得消息证实换囚协议。但是，乌克兰国家安全局高层负责人卢布科夫斯基(Markian Loubkivski)向法新社证实，在明斯克会面即将来临时，乌方曾与民间武装就交换人员的数字进行过讨论。 卢布科夫斯基表示，乌克兰方面希望近期进行大规模换囚，并希望其他事宜也能随后跟上。他指出，乌克兰正将监禁的民间武装势力成员运往某地区中心，并且准备一旦另一方(乌克兰民间武装)同样就绪即进行交换。 报道指出，卢布科夫斯基称，当前被民间武装势力关押的乌克兰人超过680人。