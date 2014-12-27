巴基斯坦法官对红色清真寺阿訇发逮捕令

哈通社阿斯塔纳12月27日电，据BBC消息，周五（12月26日），巴基斯坦的一名法官向一位伊斯兰堡极端清真寺的阿訇发出通缉令，因他此前拒绝谴责本月学校学生屠杀案。

这位名叫阿卜杜•阿齐兹（Abdul Aziz）的阿訇被指在红色清真寺外威胁抗议者。但阿齐兹说，针对他的指控并没有那么重大。 上周，塔利班在巴基斯坦白沙瓦市的一所学校杀死了152人，其中133人为学童。 阿齐兹说，巴基斯坦当局应当抓捕那些被控有更严重罪名人士。"我的案件是非常微不足道的，连一个副督察都可以让我保释，"他说。 BBC记者Anbarasan Ethirajan说，在巴基斯坦，阿齐兹的亲塔利班立场广为人知。今年早些时候，阿齐兹还在其办的一所学校内，将图书馆改名为奥萨马•本•拉登（Osama Bin Laden）。 红色清真寺的发言人说，他们会抵制当局对阿齐兹的抓捕。 公民团体的活动分子多次抱怨阿齐兹的所作所为，说他们在抗议阿齐兹拒绝谴责屠杀时，被清真寺的工作人员恐吓。 不过，这些抗议者也被巴基斯坦司法当局调查是否违规抗议。 自从12月16日学校屠杀案以来，巴基斯坦已经加大了其反恐行动的作业力度。 本周早些时候，该国政府公布了反恐新措施，其中包括通过设立军事法庭来听审恐怖主义相关的案件。 巴国总理谢里夫（Nawaz Sharif）周三说，自从本月的袭击后，巴基斯坦需要改变，且"不让恐怖主义、极端主义、宗派主义有藏身之地。"