河马跳车跌落街头 撞断牙齿疼痛落泪（图）

哈通社阿斯塔纳12月27日电，据中国台湾网消息，马路上竟然出现大河马！台湾苗栗天马牧场的明星非洲大河马"阿河"，26日在运送途中从2.5米高的货柜"跳窗"逃生。它一度勉强撑起身体又倒下，疑因断牙、断腿太过痛楚，留下明显两道白色泪痕，围观群众看了都不舍。

据台湾媒体报道，苗栗警方昨天下午接获民众报案："河马掉在我家前！"警方赶抵现场，发现河马躺在路上，但载运河马的司机却不见人影。 "阿河"身长近3米、重2吨，约18岁，个性温驯。在天马牧场生活五六年，独居在宽8米、深1.5米水池。只要有人喊名字，就会浮出水面讨食，上周水池整修暂时搬离。

昨日，"阿河"跳车后"碰"的一声摔在陈姓住户门前，陈女以为是车祸，从玻璃窗往外看"以为是恐龙"。"阿河"受伤挣扎不断撞停在家门口的轿车，吓得她不敢开门。警方获报紧急加派人员，并通报县府农业处、动物防疫所兽医前往处理。附近居民听到有河马，纷纷骑机车、自行车、抱小孩围观拍照。 动防所兽医到场后为"阿河"施打镇定剂，但它皮粗肉厚，打2针都失败。天马牧场专属兽医赶到场以长达15公分长针打了2针，才成功让它"放松"。

由于"阿河"体型庞大，有关方面出动2台拖吊车，花了半小时才将阿河吊回原本的货柜车上送回牧场照料。

而"闯祸"的吕姓司机后来到案说，出发约半小时发现河马开始躁动，没多久车后方倾斜，他吓得立刻踩刹车，"河马就飞出去了！"

路边一辆轿车车尾凹陷，还有血痕，疑似河马摔车时撞上，再反弹倒地。目击者说，河马摔倒后不断挣扎，半小时后静了下来，动也不动，两眼流出白色泪液。兽医分析，河马眼头的白色液体痕迹，确实是眼泪。