中国国际广播电台哈萨克语手机客户端上线（图）

哈通社阿斯塔纳12月29日电，据国际在线29日消息，29日，中国国际广播电台哈萨克语手机客户端《知中国——新丝绸之路》（知中国 Жаңа жібек жолы）上线启动仪式在北京举行。哈萨克斯坦驻中国使馆代表、哈萨克斯坦常驻上海合作组织代表以及部分在中国工作和学习的哈萨克斯坦各界朋友应邀出席了启动仪式。

2015年1月1日，作为中国国际广播电台众多语种手机客户端中的一支新军，哈萨克语手机客户端《知中国--新丝绸之路》将正式上线。这是迄今为止，全球第一家使用哈萨克语（西列尔文）专门针对哈萨克斯坦及中亚地区推送的移动平台。这个全新的手机客户端将为到中国工作、旅游和学习的哈萨克斯坦受众以及全球其他使用哈萨克语的国家和地区的受众提供最有特色、最具吸引力的新媒体服务。 中国国际广播电台副总编辑任谦说，《知中国——新丝绸之路》是中国国际广播电台媒体融合战略的具体体现，也是落实中国国家主席习近平提出的"新丝绸之路经济带"战略决策的重要举措，将为增进中哈两国人民的文化交流搭建起友谊的桥梁。 哈萨克斯坦驻华使馆参赞马尔古兰代表哈萨克斯坦驻华临时代办对中国国际广播电台开通哈萨克语手机客户端给予高度肯定和评价。他说，哈萨克语的西列尔文字能成为中国国际广播电台开通的第66种网络语言是一件令人欣慰的好事情，相信中国国际广播电台将会为推动哈中经济、文化交流发挥更大作用。 哈萨克斯坦常驻上海合作组织代表巴格达特先生在讲话中说，中国国际广播电台开通哈萨克语手机客户端是哈中传统友谊进一步升华的一个新标志。 哈萨克斯坦在华留学生努尔苏丹在讲话中说，中国国际广播电台开通的哈萨克语手机平台为16000名哈萨克斯坦在华留学生提供了用自己的母语了解中国文化的"福利"。 中国国际广播电台实施多媒体融合、全媒体发展战略，目前拥有65种外语广播及外文网站、102家海外整频率电台、22个海外节目制作室以及5个边境分台，是集广播、电视、网络、平面、智能手机客户端、影视译制于一体的现代、综合、新型、国际传媒集团。 各位读者朋友可通过谷歌应用商店google play 搜索 “Жаңа жібек жолы 知中国（哈语版）” 下载软件到您的手机或其他移动设备上。 上线仪式现场 中国国际广播电台副总编辑任谦讲话 马尔古兰参赞讲话 巴格达特·赛特巴达洛夫讲话 手机客户端上线揭幕 哈萨克斯坦留学生尝试使用手机客户端 哈常驻上合组织代表巴格达特与中国国际广播电台副总编辑任谦 与会嘉宾与手机客户端主创人员合影 中国国际广播电台哈萨克语手机客户端《知中国——新丝绸之路》界面：