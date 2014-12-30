澳墨尔本三分之一乞讨者被指是国际游客

哈通社阿斯塔纳电，据香港新闻网援引澳大利亚新快网报道，有三分之一在澳大利亚墨尔本街头行乞人士，其真实身份是国际游客，他们试图用乞讨的方式"充实旅游资金"。维州警方、墨尔本市政府和救世军组织对于旅游季节越来越多的游客充当乞讨者的事态表示谨慎。

救世军维州少校诺特说，来自德国和瑞典的一些旅客，大部分都不到30岁，他们成了背包客乞讨者的主要力量。"这些国际背包客旅游的预算很紧张，因此他们觉得以 这种方式乞求旅游资金是非常正常的。他们不觉得乞讨是一个问题，他们认为这是他们能做的事情。" 他要求墨尔本市民不要给这些人钱。"墨尔本市民通常都很慷慨，心肠好，乐于助人，因此如果发现有人沦落街头，他们就会帮助，我们建议可以给这些人买一顿饭。" 墨尔本市长道尔说，他已经接报了这一事实的存在。他说："一些服务机构告诉我，国际游客占到墨尔本街头行乞者的三分之一。一些游客可能不知道在维州乞讨是非法的，更重要的是，我们应该帮助他们找到能够为其提供服务的组织。" 墨尔本街头行乞者罗素尔说，已经在街头睡了六个月。他质疑这些游客为什么能够买得起昂贵的机票钱和住宿费用，却在街头装乞丐要钱。他说："这不公平，让警方不给我们好脸色看。" 不久前，《先锋太阳报》还揭示，位于墨尔本港和St Kilda的停车场正日益成为游客的临时露宿地点，他们为了省钱不惜做出非法的事情。还有不少游客利用墨尔本慈善组织，排队接受免费食物的供给。 据悉，现在墨尔本市政府向救世军再拨款2.5万澳元(约合人民币12.65万元)，希望谋划另一个反对乞讨的战略。2月28日前，行动小队会开车在市区巡逻，向那些无家可归者提供服务。 最新的官方数据显示，墨尔本市区有大约142名常规乞讨者。