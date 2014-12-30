外媒称美国正从“霸权之治”走向“霸权之乱”

哈通社阿斯塔纳12月30日电，据中新网30日报道，新加坡联合早报网29日发表文章称，由于美国战略决策频频失误，致使中亚、中东乃至东欧等多个地区进入一种混乱或半失序状态，并以"霸权之乱"取代"霸权之治"，美国"霸权之治"的理想破灭是因为不能适应新时代的国际政治要求，突出表现为不能有效处置与新兴大国的关系。

文章摘编如下： 美国的霸权战略正在给世界多个地区的安全发展投下阴影。根源在于实力下降的美国越来越倾向于采取一种以"霸权之乱"取代"霸权之治"的无奈做法，即通过操纵乱局控制地区。"霸权之乱"作为一种另类的"战略"，无疑会给新兴大国的和平发展带来特别挑战。 美国寻求"霸权之乱"的直接原因是实现全球霸权治理的理想破灭。由于战略决策频频失误，美国致使中亚、中东乃至东欧等多个地区进入一种混乱或半失序状态。由于金融危机和实力对比下降，美国开始更多地通过"可控混乱"维持霸权，甚至不惜任由一些地区混乱失控。在没有精力或能力控制的地区，美国认可"可控混乱"理论的破产，宁愿让这些地区陷入失控状态，以此防止短期内可能出现反美国霸权的地区秩序。 美国"霸权之治"的理想破灭是因为不能适应新时代的国际政治要求，突出表现为不能有效处置与新兴大国的关系。 当前，美国的国际战略选择有三种，其一是改弦易辙，调整和建立新型大国关系，通过约束独霸野心，而改良全球秩序。各种迹象表明，这条路美国不想走。其二是另起炉灶，依据美国与西方利益集团的关系，重新设计霸权政治版图，划地为"营"。这是美国正在走的路，力图通过跨太平洋伙伴协定与跨大西洋投资与贸易伙伴协定整合战略关系，另立山头，巩固阵地。这样就难免要拉帮结派，恶性竞争。其三是在目标地区之外的次要区域选择。美国可以选择放任自由发展，也可以选择"纵火"和"布雷"。既然不能行霸权之治，那也决不能形成无霸权之治，更不要说反霸权之治。 当前亚太地区已成为维持霸权秩序的关键，美国在该地区也开始尝试"霸权之乱"。美国采取战略重心东移和加强主要针对中国的"亚太再平衡"战略是近年来亚太地区纷争和争端不断、乱局乱象初显的真正源头。 目前，美国在亚太地区追求的是可控的混乱和紧张，还没达到在中东和中亚那种放任恶性混乱的地步。中国需要先稳住大后方。中国实施"一路一带"战略，帮助第三世界国家发展的同时，还要采取多种措施，促使霸权的盟友国家认清形势。与此同时，寻求战略伙伴，具有重要意义。