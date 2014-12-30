埃尔多安：土方全力支持阿斯塔纳筹办世博会

哈通社阿斯塔纳12月30日电，据外交部消息，外交部长叶尔兰•伊德里索夫12月28日至29日对土耳其进行了正式访问。

期间，伊德里索夫部长同土耳其总统雷杰普•埃尔多安、外长梅富柳特•恰武什奥卢、司法部长别吉尔•波兹达格举行会晤，并出席哈土联合战略计划小组第二次会议。

伊德里索夫在同土总统埃尔多安举行会晤时，埃尔多安对目前土哈关系给予高度评价。他说，土方将对阿斯塔纳筹办2017年世博会给予全力支持。双方还就埃尔多安总统明年访哈相关事宜进行磋商，期间，埃尔多安将出席哈土战略合作委员会第二次会议。

伊德里索夫在同土外长恰武什奥卢举行会晤时，双方均积极评价目前哈土外交关系，并指出，哈土双方愿意继续发展双边和多边合作，进一步深化两国地区间合作，并积极提高双方在伊斯兰世界、突厥世界以及地区和国际舞台上的地位和作用。两国外长强调，双方愿意继续加强对话，在解决各类双边问题时，双方愿意遵循战略互惠的原则。

哈土联合战略计划小组第二次会议上，与会双方就共同关心的地区和国际问题深入交换意见，就两国在政治、经贸、投资、安全、军工技术以及人文文化领域合作进行探讨，并达成广泛共识。

伊德里索夫在同土司法部长别吉尔•波兹达格举行会晤时，双方就加强哈土两国司法领域合作进行商讨。（编译：吴然 审校：林海）