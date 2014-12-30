学者：慰问卫国战争老兵活动为其他独联体国家树立了榜样

哈通社阿斯塔纳12月30日电，据BNEWS.KZ消息，哈萨克斯坦民族和睦大会成员、哲学博士哈萨克拜•哈斯莫夫撰文指出，纳扎尔巴耶夫总统在2015年新年和卫国战争胜利70周年前夕，慰问每一位卫国战争老兵的做法为其他独联体国家树立了榜样。

文章指出，在伟大的卫国战争中浴血奋战、九死一生，从德国法西斯侵略者的铁蹄之下拯救人民于苦难的这些老兵们，现在大多已步入老年生涯，但他们光辉的一生，将永远是激励青年人奋发向上精神动力。

12月20-30 日期间，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，全国各州、市、县、区的行政长官代表总统逐一慰问每一位卫国战争老兵。该活动体现了纳扎尔巴耶夫总统的睿智和卓识，他在尊重卫国战争英雄、尊重卫国战争历史方面作出了榜样。这在独联体国家中尚属首次。哈萨克斯坦5115名卫国战争老兵无一例外的收到了总统的慰问信和新年礼物。

纳扎尔巴耶夫处于对每一段历史的尊重，对卫国战争老兵的尊重和肯定的这一做法，具有历史性意义，对其他独联体国家作出了榜样。收到慰问信和新年礼物的老兵们纷纷对纳扎尔巴耶夫总统表示了真诚的感谢。

文章最后，作者衷心祝愿每一位哈萨克斯坦公民新年快乐，祝愿我们伟大的祖国稳定繁荣！（编译：流沙）