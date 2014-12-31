奥巴马岁末成功“逆袭” 支持率创一年半来新高

哈通社阿斯塔纳12月31日电，据中新社报道，近期一直被外界批评性格犹豫、缺乏决断、喜欢"小圈子主义"的美国总统奥巴马终于在年末"成功逆袭"，知名民调机构发布的最新数字显示，目前奥巴马支持率攀升至48%，这是2013年8月以来的最高民意支持率。

盖洛普公司30日称，12月27日至29日进行的民意调查显示，奥巴马支持率升至48%，这是去年8月以来的最高支持率。纵观2014年全年，奥巴马平均支持率仅为42%，年底支持率突然攀升的主要原因是他上个月宣布移民改革新政。 11月20日，奥巴马宣布他就任总统以来最重大的移民改革方案，近500万非法移民将受益于新政策，在美国居住5年以上、其子女是美国公民或永久合法居民的非法移民将免遭遣返。此后奥巴马支持率稳步走高，从42%攀升至48%。移民政策尤其受到西裔群体欢迎，奥巴马在该群体中的支持率从政策宣布之前的52%上升至64%。 以总统任期第6年即将结束之时为参照系，奥巴马民意支持率仅次于同一时间节点的前总统克林顿、艾森豪威尔，与里根不相上下，但远高于小布什、约翰逊、杜鲁门等前总统。 此前美国舆论普遍认为2014年对奥巴马而言是"失去的一年"，民主党在中期选举中遭遇惨败，将参众两院拱手让与共和党。但近1个多月披露的信息显示，奥巴马的2014甚至取得不少突破。比如，美国第三季度经济增长率高达5%，创2003年第三季度以来最快增速，美古将就恢复外交关系展开谈判等。 盖洛普认为，上述消息也是推动奥巴马支持率走高的因素。此外，一些美国人在圣诞节假期前后变得更加"感恩"，这也有助于总统支持率变得更"体面"。