遇难乘客手机信号被指为亚航客机位置提供线索

哈通社阿斯塔纳12月31日电，据环球网援引"星洲网"30日报道，亚航失联航班QZ8501已经证实失事，印尼警察总长苏塔尔曼透露，一名失联航班上乘客的手机信号帮助了寻找失联的QZ8501。

苏塔尔曼称，QZ8501失联后，警方通过家属拿到了多名乘客的手机号码，并交给电信运营商，希望从中找到线索。结果，果然发现了一名乘客的手机信号! 苏塔尔曼分析："通常来说乘客登机后便会关机，这样便不再有信号。可能因为有乘客忘记了关机，于是便发出了信号。" 通过手机信号，警方很快便锁定了相关位置，并向搜救人员提供了相关信息。虽然印尼官方到目前为止尚未证实最终发现QZ8501是否与这一手机信号有关，但苏塔尔曼透露手机信号在加里曼丹，这一结果与最终发现QZ8501残骸的位置确实一致。 另据印尼《罗盘报》报道，尽管QZ8501证实失事的消息30日下午才正式对外宣布，但搜救人员实际上周二中午便已经在海上发现了3具完整的尸体。 苏塔尔曼30日下午还对外宣布，警察已经开始采集QZ8501航班乘客亲属的DNA，为接下来比对遇难乘客的遗体做准备。 亚航QZ8501航班于12月28日早上与地面塔台失去联系。这架载有162人的空客A320-200型客机在未发出紧急求救信号的情况下突然从雷达上消失。印尼方面30日宣布寻获亚航失联QZ8501航班少量残骸。