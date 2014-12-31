哈通社阿斯塔纳12月31日电，据日本共同网独家报道，英国档案馆周二（30日）解密了1982年9月日英首脑会谈的谈话记录。

解密档案显示，时任日本首相铃木善幸当时在会见到访的英国首相撒切尔夫人时曾透露，日中之间就尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）归属问题达成谅解和共识，同意"维持现状"。 虽然其中所指的"共识"不会被视为外交上的正式协议，但铃木的上述发言印证了日中两国专家所指的有关谅解和共识的确存在。 日本政府目前否认日中就尖阁诸岛问题存在谅解和共识，主张日中双方并没有就搁置或维持现状达成共识。 日英首脑会谈于1982年9月20日上午在日本首相官邸举行。有分析认为，该谈话记录根据撒切尔夫人秘书等人的笔录制成。 中日两国长期以来就有关钓鱼岛的主权问题一直存在很大的纠纷。 2012年日本宣布将钓鱼岛等岛屿国有化的计划更让两国的争执加剧。之后无论从领空还是领海方面双方都发生不少摩擦。 宣传战 与此同时，中国在周二（30日）正式开通了由中国国家海洋信息中心主办的钓鱼岛专题网站，以示对钓鱼岛（日本称间阁诸岛）拥有主权。 在该网站的主页上除了右上角的五星红旗之外，还以钓鱼岛--中国的固有领土为标题。 网站中还设有自然环境、历史依据、文献资料、法律文件、论文著作、新闻动态和视频资料等板块。 在该网站主页上还列有4条基本立场以及追溯到1403年的历史证据。外加1561年的万里海防图作为地图证据。 新华社称，这些资料都有力地证明，无论从历史还是法理的角度来看，钓鱼岛及其附属岛屿都是中国的固有领土，中国对其拥有无可争辩的主权。