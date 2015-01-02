韩回应金正恩新年贺词 称希望近期举行政府对话

哈通社阿斯塔纳1月2日电，据中新网援引韩联社报道，对于朝鲜最高领导人金正恩1日发表的新年贺词内容，韩国统一部长官柳吉在当天在例行记者会上表示，韩方希望韩朝近期能举行政府间对话，就离散家属问题、朝鲜今日提出的最高级别会谈等深入交换意见。

柳吉在还表示，今年朝鲜在新年贺词中一改以往态度，就韩朝间对话表现出更加积极态度，韩方对此积极评价。韩国政府当天也就金正恩的贺词内容发表官方立场并表示，如果朝鲜真诚希望改善韩朝关系，需要尽快接受韩方提出的对话提议。 当天上午，朝鲜最高领导人金正恩通过朝鲜中央电视台发表新年贺词。金正恩在新年贺词中表示，如果条件成熟，韩朝双方没有理由不举行首脑会谈。 金正恩表示，朝鲜和韩国需要积极进行对话、谈判和交流，恢复民族认同感，从而为朝韩关系带来大转变、大变革。如果韩国真诚希望通过对话改善韩朝关系，朝鲜有意重新启动韩朝高层会谈。 据分析，韩政府去年12月29日以统一准备委员会的名义向朝鲜正式提议明年1月围绕双方共同关心的问题展开对话。三天后，金正恩发表了上述立场，说明朝鲜就韩国的对话提议做积极回应的可能性加大。金正恩在新年贺词中用大部分的时间就韩朝关系发表立场，暗示朝鲜将把今年政策重点放在推动改善韩朝关系上。