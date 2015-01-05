卡梅伦希望就英国是否留在欧盟提前举行公投

哈通社阿斯塔纳1月5日电，据环球网援引法国国际广播电台4日报道称，保守党出身的英国首相卡梅伦在当地时间1月4日表示，他希望能够提前组织有关英国是否继续留在欧盟内的全民公投。

报道称，英国保守党政府在本党内部欧洲怀疑主义势力的压力下，以及面对民意支持率不断攀升的英国独立党要求就英国在欧盟享有的条件进行重新谈判、收回部分权力的呼声，卡梅伦承诺将在2017年就英国继续留在欧盟问题举行全民公投。卡梅伦当时表示，一旦保守党在下一次立法大选时取得胜利，将会组织一场有关英国是否继续留在欧盟内的全民投票。 卡梅伦1月4日在接受英国广播公司采访时则表示，全民公投应该在2017年之前举行。他指出，如果能够提前举行公投，自己会很高兴，并称越早能够完成重新谈判和举行全民公投的承诺越好。 据悉，卡梅伦在2014年11月底提出一个在英国减少移民的计划，该计划中关键的一点为来自欧盟成员国的移民享受社会补助将受到严格限制。1月7日，卡梅伦将与德国总理默克尔在伦敦会面，二者将讨论这一计划。但卡梅伦表示，要改变欧盟境内移民获取社会补助的资格，必须要首先修改欧盟相关条约。不过，默克尔之前已明确表示，她不会允许有关欧盟境内工作者自由通行的相关条约变得更加苛刻。 报道指出，英国将在5月举行立法大选，卡梅伦领导的保守党与其联盟自由党自2010年开始执政将近4年。目前公布的民调显示，在下届立法大选时，英国工党获得的民意支持率略微高于保守党。不过，众多分析人士认为，没有一个英国政党能够在下次选举中单独赢得下议院的多数席位。在这种情况下，英国必须再次组成一个联合政府。