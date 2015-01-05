捷克总统:乌克兰没有发生革命 亚采纽克是战争总理

哈通社阿斯塔纳1月5日电，据参考消息网援引俄罗斯卫星网报道称，捷克报纸《Pravo》刊登捷克总统泽曼访谈录。泽曼在接受该报采访时表示， 不希望和平解决当前国内问题的乌克兰总理亚采纽克是"战争总理"。

泽曼称，从亚采纽克的一些言论来看，他是个"战争总理"，因为他不希望听取欧盟委员会建议以和平方式解决（ 乌克兰局势）， 而是希望通过武力解决这个问题。

泽曼认为，基辅的现行政策有两副面孔。一副是总统波罗申科，他可能会是"和平的人"；另一副是乌克兰总理，他对东部叛军保持毫不妥协的态度。

泽曼还认为，他对乌克兰局势的言论最近几个月可能影响他在国内的声望。因为捷克许多 "消息不灵通人士"认为，2014年2月推翻总统亚努科维奇类似1989年秋天发生在捷克斯洛伐克的"天鹅绒革命"。 "他们认为，那里发生了类似我们的‘天鹅绒革命'。 迈丹从来都不是什么民主革命， 我认为乌克兰发生的是一场内战。"泽曼说。

基辅当局4月份开始在对不满二月政变的乌克兰东部居民采取军事行动。据联合国最新统计，冲突造成超过4700多名平民丧生，一万多人受伤。