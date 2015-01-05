财政部：欧亚经济联盟并未寻求统一价格

哈通社阿斯塔纳1月5日电，财政部副部长鲁斯兰•德列诺夫接受BNews.kz记者采访，就今年1月1日启动的欧亚经济联盟有关问题回答了记者的提问。

记者：您对我国2014年的财政状况有何评价？

德列诺夫：2014年财政状况总体良好。这一年，财政部首次发行了欧元债券，深受投资商欢迎，认购情况也较好，这意味着外国投资者乐意投资我国。国家基金中首期5000亿坚戈的拨款正在使用当中，2016年的投资计划也已确定。 记者：此前有媒体报道，欧亚经济联盟成员国或将实行统一价格，如果报道属实，这对我国普通公民的生活会产生怎样的影响？

德列诺夫：欧盟国家间的联系虽然十分紧密，但也并未实行统一价格。就国内而言，我国各地间商品和服务的价格也并不相同。因此，欧亚经济联盟成员国之间不会统一价格。而且我国税收政策、监管价格、运输费用、市场价格、人工工资等都会保持不变。经济融合度较高的国家间，通常通过消除影响贸易的壁垒、制定反垄断规则、统一的补贴水平来协调利益，但这是长期渐进的过程。

记者：纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中曾提出，2015年经济将面临较大的困难，这对普通哈萨克斯坦人的收入有什么影响？

德列诺夫：今年是 "光明大道"新经济计划开始实施的第一年，计划将促进基础设施建设的大发展，将会新增上百万个就业岗位，对公民收入增长起到很大的促进作用，针对低收入居民的廉租房计划也在实施，对私营业主优惠贷款扶持力度在加大。从1月1日起，我国公民从俄罗斯和白俄罗斯购入汽车和其他商品不用缴纳增值税，人员、货物出入境相关手续和程序都将简化，这意味着，对商业的支持力度将进一步增大。因此，普通哈萨克斯坦人收入不会有什么太大的影响。（编译：流沙）