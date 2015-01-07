土耳其伊斯坦布尔发生炸弹袭击事件

哈通社阿斯塔纳1月7日电，据国际在线消息，当地时间6日，土耳其最大城市伊斯坦布尔发生一起炸弹袭击事件。事件造成袭击者当场死亡，另有1名警察遇难，1人受伤。

6日17时左右，位于伊斯坦布尔的苏丹阿赫麦特景区附近的旅游局发生一起炸弹袭击事件。伊斯坦布尔省长瓦瑟普•沙欣在事故现场介绍说，根据初步调查结果显示，当时有一名女性在旅游局门前用英语跟工作人员说自己的钱包丢失，随后她携带的炸弹发生爆炸，这名女性袭击者当场死亡。瓦瑟普表示，爆炸事故造成1名警察遇难，另有1名警察受伤。 据土耳其阿纳多卢通讯社报道，事件发生后土耳其警方成功拆除了袭击者身上的另一枚炸弹。伊斯坦布尔警方随后向各个公共机构发出警惕任何攻击性袭击的警告。 土耳其总理达乌特奥卢当天对遇难警察表示哀悼，并表示将对事件进行深入调查，目前还不能确定是否是恐怖分子所为。 苏丹阿赫麦特景区是伊斯坦布尔著名的旅游景点，位于伊斯坦布尔老城区。著名的蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂和托普卡帕皇宫等古迹都集中在这一景区，每天有大量游客前来此地参观游览。 本月1日，伊斯坦布尔的多玛巴切宫景区附近也发生了一起手榴弹袭击事件。袭击者被当场逮捕，未造成人员伤亡。事件发生地多玛巴切宫位于土耳其总理办公地附近。