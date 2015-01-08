华为荣耀智能手机将登陆美国

哈通社阿斯塔纳1月8日电，华尔街日报网消息8日消息，今年一个新的智能手机品牌将登陆美国，叫做"荣耀"。

这是中国华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)为了在美国市场立足而做出的最新努力。尽管华为是全球最大的通信设备制造商，去年在全球销售智能手机7,500万部，但美国市场销量只占很小一部分（华为去年在美国发布了首款自有品牌智能手机）。

Strategy Analytics称，第三季度，华为在全球市场的占有率为5%，排在第五位。该公司去年已经销售了2,000万部"荣耀"智能手机，主要是在中国市场。荣耀追随小米公司在中国的脚步，在网上销售解锁版设备，而非通过运营商销售手机，从而节省了管理成本。

华为设备首席营销长邵洋在接受采访时称，尽管目前美国大多数智能手机是与合约捆绑销售的，但他认为非合约机将变得越来越受欢迎。他称，现在约90%的美国消费者购买合约智能手机，而在中国这一比例只有大约40%。

他称，对于华为而言，最重要的事情是如何直接接触到消费者。

华为计划今年在美国销售荣耀智能手机，但具体日期还未宣布。该公司于2013年12月推出荣耀品牌，此后已经在许多亚洲和欧洲市场推出该品牌智能手机。

毫无疑问，华为在美国面临着一场艰苦的战斗。

邵洋承认，一个问题是，华为的营销预算无法与苹果(Apple)和三星(Samsung)等企业相提并论，华为将主要依靠数字营销手段，而不是电视等传统媒体。（邵洋没有提供华为营销预算的具体数额。）"荣耀"还需要跨越文化藩篱，比如华为曾经遭遇过的一些怀疑，以及该品牌在美国的识别度不及中国这样一个事实。

虽然面临着这些挑战，华为终端美国业务总裁徐志强依旧表示乐观。

他说，看一下美国市场就会发现一个独特之处，那就是所有的竞争对手都在这里。他表示，他认为所有厂商都存在的情形是不可持续的，很多厂商会消失，但华为将继续存在。