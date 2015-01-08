排球美女萨比娜愿全力推介哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳1月8日电， KTK电视台报道称，排球美女萨比娜•阿勒腾别科娃已顺利完成在香港的活动于日前回国。

该电视台报道称，香港之行可称之为萨比娜的工作之旅，因为萨比娜肩负了一项非常重要的任务，宣传推介哈萨克斯坦。在香港萨比娜结识了许多社会名人，接受了多家电视台专访，并与自己的粉丝互动，引发了粉丝们的新一轮狂热。 萨比娜在接受采访时称，香港之行的目的主要还是希望让更多的人了解哈萨克斯坦，今后还会利用赴世界各地参加比赛的机会尽力宣传自己的祖国。

在香港期间，萨比娜与香港著名演员郑嘉颖共同参加了奥海城举办的新年倒数活动，并与粉丝们举行了见面会。"萨比娜是一个很好的姑娘，我很想与她继续交往，因为她的性格很棒，"郑嘉颖评价说。 有记者问她有无男朋友时，她回答说："这个问题请您等到我23岁时再问吧，现在我的全部心思在排球上，虽然香港的男孩子非常优秀，但我现在只对排球感兴趣。"

值得一提的是，17岁的萨比娜•阿勒腾别科娃是在台湾举办的亚洲青年女子排球锦标赛之后引起极大关注的， 随后萨比娜的社交网站instagram账号又被网友们找了出来，她的粉丝数量也迅速上升，她的追随者已经多达三十余万人，并且还在不停增加。现在有许多广告商纷纷找她洽谈代言事宜，但她表示目前只专注于排球事业。（编译：流沙）