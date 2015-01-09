中国启动面向欧亚大陆的丝绸之路旅游年

哈通社阿斯塔纳1月9日电，据新华网报道，中国8日在古丝绸之路的起点陕西西安启动了"美丽中国--2015丝绸之路旅游年"。这是中国首次启动面向整个欧亚大陆的主题旅游年。

消息称，"美丽中国"是中国国家旅游局打造的中国旅游核心品牌，每年确定一个国家旅游主题。2015年中国将这一主题确定为"丝绸之路旅游年"，并选在西安启动，这是配合中国政府提出的"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"战略部署的举措，也是向全球推广中国西部的契机。 中国国家旅游局副局长杜江说，举办"丝绸之路旅游年"既是推动中国国内丝绸之路沿线地区旅游一体化发展的重要机遇，也是深化丝绸之路沿线国家旅游合作的重要途径。以此为纽带，中国将进一步推动亚欧大陆国家的旅游交流与合作。使旅游合作与互联互通建设相互促进，建立一个以旅游者为中心的丝绸之路旅游共同体。 "从罗马到西安，丝绸之路旅游可以说‘两头高、中间低'：地中海沿岸国家和中国及整个东亚地区旅游业发达，处于中间的中亚国家资源丰富，但旅游交通不够便利，旅游发展水平与欧亚大陆两端有较大差距，建立互联互通的旅游共同体是互利互惠的举措。"中国旅游研究院院长戴斌说。 中国国家旅游局旅游促进与国际合作司司长李世宏说，目前中国同中亚五国整体交流合作规模不是很大，2012年，中亚五国来华旅游的总人数是64万人次，中国公民首站赴中亚五国旅游的人数是26.9万人次。 李世宏表示，旅游合作协议的签署有助于推动跨境旅游，在与乌兹别克斯坦签订团队旅游目的地谅解备忘录后，会加紧推动与其他中亚国家签署协议。 2014年，在中国甘肃张掖的第四届"敦煌行•丝绸之路国际旅游节"开幕式上，19个丝绸之路沿线城市共同发表宣言，表示将合作发展丝绸之路旅游，建设丝绸之路旅游共同体。 中国民航局局长李家祥强调，中国民航要引导航空公司开拓中西部和支线市场，特别是重点配合"丝绸之路经济带"战略构想，推进西安、乌鲁木齐、银川、昆明的航权开放，研究完善周边国家和地区的航权开放政策。