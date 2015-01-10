法国警方击毙三名制造恐怖袭击的嫌犯

哈通社阿斯塔纳1月10日电，据华尔街日报消息，法国警方击毙三名近来在巴黎市内和周边制造恐怖袭击的枪手，结束周五的攻坚行动，四名人质死亡。这是法国数十年来最血腥的一起暴力袭击事件。

在震惊全法的包围行动持续一整天后，警方在巴黎郊区的两个人质挟持地点同时向枪手发动突袭。

攻击《查理周刊》并导致12人死亡的凶嫌Kouachi兄弟，在当地时间晚上警方对巴黎北部被他们占据的一栋大楼发动攻坚时身亡。据警方知情人士称，一名在该楼内藏匿了数小时的平民向警方发出手机讯息，最终无恙获救。

在巴黎东部，警方也突袭了一个被另一名枪手Amedy Coulibaly劫持了数名人质的犹太食品杂货店。Coulibaly与四名人质在这次行动中死亡。警方认为Coulibaly与Kouachi兄弟有关联。法国电视台报道了其余人质逃离现场的画面。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)在当天致全国的庄严讲话中，对遇难者和他们的家属表示哀悼，同时呼吁全法国保持高度戒备，坚决与"一切有可能分离我们的"包括种族主义和反犹太主义在内的行为作斗争。