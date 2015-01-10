卡梅伦与默克尔将加入周日巴黎大游行

哈通社阿斯塔纳1月10日电，据BBC报道，巴黎将再次举行大规模游行，以悼念过去一周在极端主义袭击中的遇害者。包括英国首相与德国总理在内的多国领导人将会加入游行队伍；美国总统奥巴马表示支持，但将不会出席。

约有70万人参加了周六（1月10日）法国各地的大规模游行，而11日的巴黎游行则预计将有超过100万人参加。



法国内政部长贝尔纳•卡泽纳夫（Bernard Cazeneuve）表示当局正采取一切手段保护法国安全，并承诺以"特殊措施"保护周日（1月11日）的游行，包括调派超过5500名军警戒备，以及在楼顶安排狙击手等。



游行将于当地时间下午15时在共和国广场（Place de la République）开始。BBC记者克里斯•莫里斯（Chris Morris）报道，预计届时遇害者家属将会走在最前方，政府官员及各国领导人则紧随其后，带领游行队伍；法国总统弗朗索瓦•奥朗德还可能会在游行前会见犹太社群领导人。



包括英国首相大卫•卡梅伦、德国总理安格拉•默克尔，以及以色列总理本雅明•内塔内亚胡在内的多国最高领导人都将参加游行。还有报道指，巴勒斯坦领导人马哈茂德•阿巴斯也将加入。



两名枪手谢里夫•库阿希和赛义德•库阿希兄弟在1月7日袭击了刺杀杂志《查理周刊》刊社，杀死12人，包括8名记者和两名警察。周五（1月9日），在逃的两人在巴黎东北部一个印刷厂仓库内挟持人质。同一天，另外一名枪手阿梅迪•库利巴利则在巴黎东部一家犹太人超市内挟持人质，企图胁迫警方释放库阿希兄弟。三人后来均在警方的围捕行动中被击毙。警方事后发现，再有4名人质在事件中被杀。



警方相信，库利巴利也和周四（1月8日）巴黎南部一名女警被枪杀的事件有关，也时也在追辑三名枪手的共犯、库利巴利的女友阿雅•博姆迪安。



最新消息指，博姆迪安目前可能身处叙利亚。



美联社报道称，基地组织也门分支声称策动了《查理周刊》袭击。



也门安全部门官员指，枪手之一赛义德•库阿希可能曾经参与也门基地组织活动。另有一名高层官员则指，赛义德在2011年之前已经身在也门。



他和弟弟谢里夫在周五（1月9日）在逃期间挟持了印刷厂的员工作为人质。事件中，先是一名人质被释放，然后一名躲藏在大楼餐厅中的员工被警方救出。库利巴利挟持的超市当中，一名马里籍员工帮助7人藏身在超市冷藏室内，成功逃过枪击。



奥巴马将不参加游行



事件发生以来，美国总统奥巴马曾多次表示支持美国"最老的盟友"。



"我想让法国人民知道，美国今天是和你们站在一起的，明天也会和你们站在一起"，法新社引述奥巴马在周五发表的言论说。



周四（1月8日），奥巴马拜访了法国驻华盛顿大使馆，并在吊唁册上写下了高卢民族的传统口号"Vive la France!（法兰西万岁！）"。



不过，奥巴马将不会参加巴黎的大游行。



"我们每个人都是查理"



未来数周，法国仍将处于高级别戒备状态。



周六（1月10日），巴黎、奥尔良，尼斯，波城，图卢兹和南特等城市，都举行了大规模游行，纪念在流血袭击中遇害的人。



游行队伍在静默当中高举写着"我反对种族歧视"、"团结"或是"我是查理"的标语条幅。在发生枪击的犹太人超市外，法国总理曼纽尔•瓦尔斯向聚集的人群说："今天，我们每个人都是查理，我们都是警察，都是犹太人。"



在杂志社袭击中遇害的其中一名警员阿迈德•梅拉贝（Ahmed Merabet）的家人则表示，为悼念游行感到"骄傲"，称这些行动表明了法国能够被团结在一起。



在1月10日的一个记者会上，梅拉贝的兄弟说，梅拉贝是一名穆斯林，而且"为能够作为警察保卫共和国的价值而感到非常自豪"。



"我们一家为这种残暴行径感到震惊，并和所有遇害者的家庭一样，承受着同样的悲痛。"他同时呼吁人们，不要将穆斯林和极端主义者等同一体。



另一方面，其中一名枪手库利巴利的亲属则声明遣责袭击行为。库利巴利的母亲和姐妹均在一份声明中向遇害者的家人表示"诚恳的慰问"，并且说，他们"绝对不同意伊斯兰极端主义者的观念"，希望人们不要将穆斯林的宗教与此类"恶劣行径"混为一谈。