土耳其决定推进本国先进战斗机的研制工作

哈通社阿斯塔纳1月12日电，据外媒报道，7日，土耳其政府国防工业执行委员会（SSIK）举行了一次层级最高的装备采购会议。该会议由土耳其总理艾哈迈德•达武特奥卢主持，参会者包括国防部长伊斯梅特•耶尔马兹、武装部队总参谋长内杰代特•厄泽尔、国防工业局（SSM）局长伊斯梅尔•德米尔等。该会议做出了数项关键决策，例如再采购4架F-35战斗机和5架CH-47F重型运输直升机等，但其中将本国第五代战斗机（TFX）发展专项计划推进到初步设计阶段被认为是最重要的。

此次会议结束之后，达武特奥卢对记者们透露说，会后将在国家战斗机计划中继续双发型TFX的研制工作。SSIK在2010年正式启动TFX专项计划，旨在设计、发展和制造一种战斗机来参与取代土耳其空军的F-16，并与引进的美制F-35A搭配。

达武特奥卢透露，TFX专项计划的初步设计阶段将在四年内完成，并且"我们的目标是在2023年制造首架TFX原型机"。土耳其的国防分析家认为，由于政府希望制造本土化的战斗机，因此基于现有机型与外国制造商开展合作的可能性被排除了，"将一型外国飞机土耳其化不再是选项"；"任何渴望参加土耳其项目的外国厂商现在都必须提供基于在各个层级提供技术支持的解决方案，而不是提供其自己的机型"。