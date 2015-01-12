哈通社阿斯塔纳1月12日电，据外媒报道，法国首都巴黎当地时间11日下午举行反恐大游行，法国政要、40余位外国领导人以及一些国际和地区组织负责人参加了游行。

德国总理默克尔、英国首相卡梅伦、意大利总理伦齐、西班牙首相拉霍伊、以色列总理内塔尼亚胡以及欧盟委员会主席容克等参加了反恐大游行。当地时间15时25分许，这些国际政要和法国总统奥朗德手臂相挽，与游行民众一起表达对恐怖主义行径的抗议。与此同时，在巴黎以外的其他一些法国城市和地区，也举行了反恐游行活动。法国媒体称，参加游行的民众超过百万。 法国内政部长卡泽纳夫10日在记者会上说，这次反恐大游行是要向近日倒在恐怖分子枪下的17人致敬。法国政府将采取"非常的"安全措施，以保证游行活动的进行。 法国近日发生多起袭击事件。武装分子7日袭击《沙尔利周刊》杂志社巴黎总部，造成12人死亡、11人受伤。9日，两名嫌疑人库阿希兄弟逃至塞纳－马恩省达马尔坦昂戈埃勒市，在当地一家企业内与警方对峙数小时后，最终被击毙。 此外，一名持枪者8日在巴黎南郊蒙鲁日打死一名女警察，打伤一名道路养护人员。警方锁定32岁的阿梅迪•库利巴利和26岁的阿雅•博姆迪安为嫌疑人。9日，库利巴利在巴黎东部一家杂货店内劫持人质并与警方对峙，后被击毙。