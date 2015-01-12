法国：增兵一万充实各敏感地区安保

哈通社阿斯塔纳１月１２日电，据ＢＢＣ报道，法国周一（1月12日）宣布调遣一万军人增强国内安保，并派数千名警察保护各地的犹太教学校。

法国总统奥朗德周一召集内阁紧急开会商讨国家安全政策，国防部长勒德里昂会后宣布增派军人加强国内"敏感"地区安保力量的计划。 他说，增兵周二开始各就各位。 会前，内政部长卡泽纳夫宣布将派5千名警察保护各地717所犹太教学校。 恐怖袭击 上周巴黎先后发生的三起恐怖主义袭击总共导致17人丧生。两名袭击《查理周刊》的枪手最终被追捕的警察击毙，另一名枪击警察、袭击犹太人超市并打死人质的极端分子最后也被击毙。 罗马天主教教皇方济各周一向各国驻梵蒂冈使节发表年度外交政策讲话时，谴责宗教原教旨主义对巴黎恐怖主义袭击和中东冲突起了煽动、助燃作用。 他呼吁国际社会采取一致行动，结束这种"原教旨恐怖主义"，并特别呼吁穆斯林领袖谴责极端分子对伊斯兰教义作极端解读并以此作为实施暴力的理由。 周日，150多万人在巴黎参加了以展示团结为主题的大游行，其中包括英国首相卡梅伦、德国总理默克尔、以色列总理内坦尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯等大约40名各国首脑。 法国内政部估计，周日法国各地总共有大约400万人在当地集会游行，对遭受了恐怖主义袭击的巴黎表示声援。 与此同时，也有人质疑为什么激进分子能够在巴黎避开安全部门的监控发动血腥袭击。 谁之过？ 上周，有消息称这三名枪手的极端主义"有前科"，袭击杂志社的谢里夫和萨伊德两兄弟都在美国和英国政府的恐怖分子名单上，第三名枪手库利巴利也曾因参与恐怖主义组织活动入狱。 法国总理瓦尔斯上周承认有关部门工作有"缺陷"。 英国首相卡梅伦周一也召集情报机构和安全部门高级官员商讨法国袭击后英国在安保方面应采取哪些应对措施。 法国警方目前仍在追捕第三名枪手库利巴利的同伙，其中包括他的伴侣博姆迪安。 但有消息称她在袭击发生前就离开了法国。 土耳其外交部说，她1月2日从西班牙马德里进入土耳其，6天后抵达叙利亚。