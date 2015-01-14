俄外交部：北约在东欧扩军 俄准备在必要时应对

哈通社阿斯塔纳1月14日电，据中新网援引俄媒报道，俄外交部安全和裁军问题司司长米哈伊尔▪乌里扬诺夫日前表示，俄罗斯将密切注视北约在其东欧成员国境内扩军形势，并在必要时以相应的方式应对。

乌里扬诺夫提出，北约与俄联邦于1997年签署协议，根据该协议，北约无权在其新成员国境内长期部署大规模军力。他表示，目前出现的问题就是北约现阶段的行动是否违反该协议。 他指出："包括美国在内的北约国家都称，他们的计划里没有部署可以称得上是大规模军力的单位。但事实上，在协议中并未给出‘大规模军力'和‘大规模军事单位'的定义，虽然我们多次要求完善包括《欧洲常规武装力量条约》部分条款在内的协议内容。" 自乌克兰危机爆发以来，北约加强了在波罗的海地区的驻军。北约为保护波罗的海国家领空，从2014年5月1日起不仅在立陶宛驻军，还在爱沙尼亚驻军，丹麦皇家空军向爱沙尼亚派遣了4架F-16战斗机，而驻立陶宛的战斗机数量增加了一倍(达到8架)。

2014年4月底大约600名美国陆军军人抵达这个地区，他们在各个靶场参加演习。北约秘书长此前还表示，波罗的海三国、波兰和罗马尼亚希望部署北约快速反应部队据点。除此之外，北约还计划增加在波罗的海地区军事演习的数量。