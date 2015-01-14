哈通社阿斯塔纳1月14日电，中国新闻网1月14刊登题为《中亚天然气入境中国首站霍尔果斯计量站见闻》的文章，以下为全文：

在中亚天然气管道安全运行5周年、输气突破千亿立方之际，记者赴中亚天然气进入中国境内的首站--霍尔果斯计量站，目睹了把关天然气大动脉复杂而艰辛的过程。 中亚天然气管道作为中国第一条引进境外天然气的跨国能源大通道，西起土库曼斯坦，穿越乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，从中国新疆霍尔果斯口岸入境，贯通中国新疆及内地十余省区的钢铁巨龙，长达万余公里，受益人口4.5亿。从2009年12月15日第一条管线A线正式输气，至2014年12月15日，已安全运行五周年。

走进计量站，只见一根根从地下延伸到地面的大口径钢铁管线纵横交错，高高低低的灰色罐体或站或卧，大大小小的白色仪表、比人腰还粗的各色阀门、计量设施井然有序。 中亚天然气管道（霍尔果斯）有限公司综合行政部经理杨晓明指着一排蓝灰色管道流量计说，这16台一米见长的超声波流量计就是连接中亚天然气进入中国的分界线，流量计左侧属于未进口待检的天然气，右侧则属于进入中国境内的天然气。三条管线年输气量最高可达550亿立方米，是目前中国国内输气量最大的天然气进口大动脉。 霍尔果斯计量站既是中亚天然气管道的末站，也是中国境内的首站，扮演"中转站"的作用，是中国同中亚国家开展进口天然气计量、检验、"交货"的地点。霍尔果斯出入境检验检疫局在这里依法对进口管输天然气的数/重量和品质进行检验监管，并出具检测报告，作为贸易各方进行结算的依据。 2009年12月15日，中亚天然气管道A线投产之初，进口天然气的检验在中国尚未有先例。对常规货物检验轻车熟路的中国检验检疫人员来讲也是首次接触，无经验可借鉴。据驻现场的检验人员介绍，天然气虽然是最清洁的能源，但如果品质不好，使用时也会产生潜在危险。"天然气管道中压力达到9.8兆帕，相当于将98公斤的物体压在一平方厘米的面积上，采样口只有几平方毫米，采样时一旦发生泄露，后果不堪设想。" 肩负把关重任的霍尔果斯出入境检验检疫人员在计量站实施24小时驻站监管，不分昼夜定时"巡线"，并对在线检测数据进行比对分析；每次人工取样，工作人员都要抬着近40公斤重的形似炮弹一样的钛合金采样瓶，送至18公里外的实验室进行检验。

工作人员告诉记者，中亚天然气管道作为丝绸之路经济带上的重点工程和中国能源大通道，为提高监管质量和效率，在中国首次使用自动取样器，采取远程监控方式，既节省时间，减轻劳动量，也提高了报检出证通关效率。尤其是其主持完成的《进口管输天然气检验监管规程》，受到中国国内同行的关注，东北、云南、上海等地检验检疫系统派人前来学习取经。