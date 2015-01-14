新加坡海军找到亚航失事客机机身

哈通社阿斯塔纳1月14日电，据BBC报道，新加坡官方称，他们已经找到了去年12月28日坠毁的亚航班机QZ8501的机身所在位置。

星期三（14日），新加坡国防部长黄永宏在他的个人脸书网页上发表了亚航失事客机机身的照片。 他说，照片证实这架飞机是失事的亚航航班QZ8501客机。 照片是由一艘新加坡无人驾驶的潜水搜测器在爪哇海海底拍摄的。 印度尼西亚搜寻和营救机构的负责人、印尼国家搜救署署长班邦•索里斯蒂约说，搜寻小组是在周二发现失事客机机身的，但仍需最后确认。 去年12月28日，亚航与这架从印尼泗水市飞往新加坡的客机失联，机上共有162人。 搜寻人员已经从海里打捞出数十具遇难者遗体，但据信许多机组人员和乘客的遗体仍困在飞机机身里。 到目前为止，这架失事客机的两个飞行记录仪和机尾部分已被找到并打捞上岸。 黄永宏在他的脸书页面上写道："我刚接到海军总长黎忠汉少将的通知，说我国搜索船舰的远程操作运载工具（Remotely Operated Vehicle，简称ROV）拍摄到部分机翼和机身上的文字。" 黄永宏表示，已通知印度尼西亚灾难拯救组织（Basarnas），让他们开始打捞工作。他感谢所有参与的武装部队人员所付出的努力和贡献。