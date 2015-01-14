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    20:35, 14 一月 2015 | GMT +6

    我驻俄罗斯大使会晤俄国家杜马主席纳雷什金

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    哈通社莫斯科1月14日电，我国驻俄罗斯大使馆消息称，哈萨克斯坦驻俄罗斯大使马拉特∙塔金今日在莫斯科同俄罗斯国家杜马主席纳雷什金举行会晤。

    塔金和纳雷什金就发展哈俄各领域的合作进行了认真和务实的探讨。双方对两国关系的发展表示满意。（编译：林海）

    标签:
    外交 哈萨克斯坦与俄罗斯 黄金储备
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