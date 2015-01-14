我驻俄罗斯大使会晤俄国家杜马主席纳雷什金

哈通社莫斯科1月14日电，我国驻俄罗斯大使馆消息称，哈萨克斯坦驻俄罗斯大使马拉特∙塔金今日在莫斯科同俄罗斯国家杜马主席纳雷什金举行会晤。

塔金和纳雷什金就发展哈俄各领域的合作进行了认真和务实的探讨。双方对两国关系的发展表示满意。（编译：林海）