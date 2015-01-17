抗议《查理周刊》 巴基斯坦发生警民冲突

哈通社阿斯塔纳1月17日电，据BBC报道，巴基斯坦警方与因抗议法国《查理周刊》刊登先知穆罕默德形象而示威的人群发生冲突，造成3人受伤。巴基斯坦当局动用催泪瓦斯和高压水炮以驱散在卡拉奇的法国领事馆附近的示威人群。

这一游行是该国最大的伊斯兰政党伊斯兰大会党号召的全国性示威活动的一部分。 在卡拉奇发生的冲突造成至少3人受伤，目前尚不清楚是如何受伤的。 伤者中有一人是法新社的摄影师阿希夫•哈桑。他胸部中弹，但是医生表示手术后已经脱离危险。 巴基斯坦官方否认向示威者开枪，称警方仅仅向天空开枪。 参加游行的约有200人，其中多数是伊斯兰大会党的学生积极分子。人群试图闯入法国领事馆。 示威者中的领袖表示，他们想要向法国领事馆亲手递交一份书面抗议，但是在大门口附近被警察阻止。 目击者说，警方动用了警棍、水炮、催泪瓦斯，并向天空开枪，以驱散示威人群。 巴黎《查理周刊》杂志社遭到枪手袭击一个星期之后，本周出版的新一期杂志刊登了先知穆罕默德的形象。 枪杀12人丧生的两名凶手是法国穆斯林。他们因该杂志对穆罕默德的描绘而感到愤怒。 周四（1月15日），巴基斯坦政治家们通过了一项动议，谴责最新一期《查理周刊》涉及穆罕默德的漫画内容。 该国宗教领袖公开呼吁该杂志的记者被绞刑处死，还有几个宗教组织要求在星期五祷告之后举行示威活动。 2006年，丹麦一家报纸刊登先知穆罕默德的漫画之后，巴基斯坦也爆发过游行示威。